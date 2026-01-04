Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Vital, ucraniano que rescata palomas en Barcelona: "Si no quieres que sufra, no puedes ignorarla"
EN DIRECTO
China pide a EEUU la liberación inmediata de Maduro
Animales
Animales

Vital, ucraniano que rescata palomas en Barcelona: "Si no quieres que sufra, no puedes ignorarla"

Este hombre da consejos en sus redes sobre cómo cuidar a estos animales y defiende el respeto y amor hacia ellos.

Susana Pérez de Pablos
Susana Pérez de Pablos
Numerosas palomas, en mitad de una plaza
Numerosas palomas, en mitad de una plazaAnadolu via Getty Images

Vital Mezery es un amante de las palomas, tanto que ya les ha dedicado dos discos y un libro infantil, escrito con su esposa, para despertar en los niños el amor y respeto hacia estos animales. Este hombre nació en Ucrania hace 39 años, aunque lleva 22 viviendo en Barcelona y a través de la cuenta de Instagram (@amorenplumas) cuenta cómo es su día a día acompañado de su peculiar mascota, su paloma, Pika, al la que adoptó cuando se la encontró con un ala rota. A pesar de la mala fama de estos animales, este ucraniano ya ha conseguido que sigan su canal a 46.000 personas.

El primer libro Viva paloma se lo autopublicó hace dos años y el pasado sacó Palomizado, un disco con 11 temas como Mi paloma me palomiza o La gente me ofende, en el que llega a hacer imitaciones de lo que le dicen sus vecinos contra las palomas, tales como "Qué asco de paloma, dale una patada" o "Tengo todo el balcón, tengo todo el balcón".

Sobre estas quejas, este instagramer dice: "Entiendo los problemas que causan. Hay que tener sentido común, no es cuestión de ponerse a aspirar las plumas de una paloma que puede traer enfermedades de la calle. De acuerdo en que hacen caca y ensucian, pero no hay que vivir tan amargado. A mí me dan pena. Si ves las palomas de cerca, te das cuenta de que son seres muy dulces" .

Tanto él como su mujer se dedican a alimentar palomas de la calle y en casa las cuidan y curan si es necesario, como en el caso de una paloma sin alas u otra ciega.

En su canal se pueden ver muchos vídeos, fotos y también consejos sobre cómo educar y divulgar cómo ayudar a palomas heridas , todo con un tono positivo y optimista. Mezery defiende que hay que enfocarse en la belleza y la vida de las palomas, ya qye es más efectivo que centrarse sólo en el dolor y la muerte. Por tanto, fomenta la admiración y el respeto por estas aves. Utiliza su conocimiento combinado con el humor y su faceta musical.

Susana Pérez de Pablos
Susana Pérez de Pablos
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora en HuffPost España, donde escribo de temas sociales y estilo de vida.

 

Sobre qué temas escribo

Hablo cada semana sobre varios temas en los que nos aporta una nutricionista sus consejos para llevar una vida saludable, sigo los temas de okupaciones en todo el mundo e intento reflejar cómo los problemas y las buenas noticias nos afectan ya de forma global con ejemplos de casos de particulares y poniendo el foco en especial en estudios científicos que demuestren todos los avances que estamos viviendo.

 

Mi trayectoria

Estudié Periodismo en la Universidad Complutense e hice el Máster de Periodismo de la UAM/ELPAÍS, así como el de desarrollo de directivos de PRISA y el IESE. He sido jefa de diversas secciones en EL PAÍS, después, directora de comunicación en diversos organismos, pero, sobre todo, lo que me gusta es escribir. Por eso estoy aquí, para contar historias y buscar temas exclusivos para los lectores. Antes de todo esto, mi especialidad fue durante años la educación. Soy madrileña, de padre catalán y abuelos vascos y de las dos castillas, por lo que me siento de toda España y no entiendo tanta confrontación. Y, sobre todo, me considero muy europea. He recibido el Premio de Periodismo de la Fundación Conocimiento y Desarrollo, así como el Premio de Periodismo Educativo Esteban Barcia. He escrito un par de libros sobre El papel de los padres en el éxito escolar de los hijos.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 