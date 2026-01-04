Vital, ucraniano que rescata palomas en Barcelona: "Si no quieres que sufra, no puedes ignorarla"

Vital Mezery es un amante de las palomas, tanto que ya les ha dedicado dos discos y un libro infantil, escrito con su esposa, para despertar en los niños el amor y respeto hacia estos animales. Este hombre nació en Ucrania hace 39 años, aunque lleva 22 viviendo en Barcelona y a través de la cuenta de Instagram (@amorenplumas) cuenta cómo es su día a día acompañado de su peculiar mascota, su paloma, Pika, al la que adoptó cuando se la encontró con un ala rota. A pesar de la mala fama de estos animales, este ucraniano ya ha conseguido que sigan su canal a 46.000 personas.

El primer libro Viva paloma se lo autopublicó hace dos años y el pasado sacó Palomizado, un disco con 11 temas como Mi paloma me palomiza o La gente me ofende, en el que llega a hacer imitaciones de lo que le dicen sus vecinos contra las palomas, tales como "Qué asco de paloma, dale una patada" o "Tengo todo el balcón, tengo todo el balcón".

Sobre estas quejas, este instagramer dice: "Entiendo los problemas que causan. Hay que tener sentido común, no es cuestión de ponerse a aspirar las plumas de una paloma que puede traer enfermedades de la calle. De acuerdo en que hacen caca y ensucian, pero no hay que vivir tan amargado. A mí me dan pena. Si ves las palomas de cerca, te das cuenta de que son seres muy dulces" .

Tanto él como su mujer se dedican a alimentar palomas de la calle y en casa las cuidan y curan si es necesario, como en el caso de una paloma sin alas u otra ciega.

En su canal se pueden ver muchos vídeos, fotos y también consejos sobre cómo educar y divulgar cómo ayudar a palomas heridas , todo con un tono positivo y optimista. Mezery defiende que hay que enfocarse en la belleza y la vida de las palomas, ya qye es más efectivo que centrarse sólo en el dolor y la muerte. Por tanto, fomenta la admiración y el respeto por estas aves. Utiliza su conocimiento combinado con el humor y su faceta musical.