Poca gente lo sabe, pero acaba de comenzar uno de los fenómenos naturales más raros de Europa

Cada año, cuando llega el mes de junio, se produce en Kanjiža (Serbia) uno de los fenómenos naturales más raros de Europa. Se trata de la llamada floración del Tisza. La misma consiste en que millones de efímeras de hasta 12 centímetros de longitud (Palingenia longicauda) emergen de manera simultánea del fondo del río Tisza para aparearse.

El ciclo vital de estas especies es muy llamativo. Las larvas pasan tres años en el lodo del lecho del río Tisza. Cuando tras esa larga espera salen a la superficie, tan solo viven unas pocas horas (de ahí que se llamen efímeras). Durante ese breve periodo de tiempo, los insectos se aparean, ponen huevos y mueren.

Como resultado de este fenómeno natural, el río parece estar lleno de pétalos. Tal y como detalla el medio de comunicación suizo Blick, al principio solo aparecen unos pocos de ejemplares, pero en pocos días se forma un enjambre masivo de millones de insectos que cubren la superficie del río por las tardes.

En concreto, el enjambre más intenso de estas efímeras en el río Tisza suele durar entre tres y cinco días. Las horas en las que mejor se puede observar este extraño fenómeno es entre las 16:00 y las 19:00.

La floración del Tisza se ha convertido en una rareza a escala mundial. Aunque antiguamente estaba extendido por toda Europa, actualmente el insecto únicamente sobrevive en la cuenca fluvial del Tisza (que discurre por Ucrania, Rumania, Hungría, Eslovaquia y Serbia) y en la del Yangtsé, en China.

La contaminación ambiental ha estado muy cerca de llevar a la extinción a la Palingenia longicauda. Afortunadamente, la especie se está recuperando. Los expertos han destacado que, a lo largo de los últimos años, la floración del Tisza se ha intensificado gracias a la construcción de numerosas depuradoras en el curso alto del río, en territorio húngaro.