Es una imagen que se repite desde el Mundial de Fútbol de 1998 y que despierta admiración en todo el planeta: los aficionados japoneses muestran su civismo recogiendo la basura que generan en los estadios y dejando las gradas limpias.

Los residuos se depositan en unas bolsas de plástico azules que durante el partido son infladas y utilizadas para formar una grada azul, el color con el que principalmente se identifica la selección japonesa, apodada los Samuráis Azules.

Sin embargo, en el Mundial 2026, ese gesto esconde una conexión con un patrocinador de la selección nipona que tiene tintes nacionalistas. El motivo es que la mayoría de las bolsas azules proceden del grupo empresarial japonés APA, que gestiona una cadena hotelera y ha fabricado 15.000 bolsas para la competición. Esas bolsas cuentan con el siguiente lema: "Orgullo japonés. Japón puede ser aún más fuerte".

Cabe destacar que APA es un grupo hotelero muy conocido tanto entre la población local como entre los turistas extranjeros, ya que cuentan con un total de 84.000 habitaciones repartidas en 347 hoteles que son muy bien valorados gracias a su buena relación calidad-precio.

El vínculo del fundador de APA con la extrema derecha

Tal y como informa el medio de comunicación alemán Taz, el fundador y exdirector de APA, Toshio Motoya (fallecido en febrero de 2026) era conocido por sus declaraciones y escritos próximos a la extrema derecha japonesa. A través de su fundación Japan Revival Foundation, el grupo empresarial APA tiene fijado como objetivo "liberar a Japón de una visión autocrítica de la historia y recuperar el orgullo por nuestro país".

De hecho, Motoya, utilizando el seudónimo de Seiji Fuji, publicó en la revista de la empresa ensayos políticos con tesis de extrema derecha. En ellos, entre otras cosas, afirmaba que la entrada de Japón en la Segunda Guerra Mundial había sido justa al tratarse de una reacción ante las provocaciones o que los crímenes de guerra japoneses eran propaganda china y coreana. Esos ensayos, en versión multilingüe, están disponibles en todas las habitaciones de los hoteles APA.