El mayor yate-residencia del mundo zarpará de Mónaco con viviendas de hasta 982 metros cuadrados y 90 millones de euros para un máximo de 250 personas

Imagen de archivo de un hombre contemplando el mar desde el camarote de un crucero

Uno de los proyectos más llamativos del sector náutico es el del crucero residencial Ulyssia. Está pensado como un lujoso barco que contará con 122 residencias privadas y 22 suites para invitados de entre 113 y 982 metros cuadrados. Para mantener la exclusividad y la intimidad, la capacidad máxima de la embarcación, que contará con 323 metros de eslora, será de 250 personas.

Esas cifras convertirán al Ulyssia en el mayor yate-residencia del mundo. No obstante, poder acceder a unas de las viviendas del barco está reservado únicamente a los más pudientes. El precio inicial ronda los 8,7 millones de euros para las suites más pequeñas.

Aunque inicialmente la fabricación de la embarcación iba a realizarse en Alemania, el medio de comunicación especializado en el sector de los superyates Boat International ha informado de que la empresa que ha impulsado el proyecto, Ulyssia Residences AG, ha decidido finalmente firmar el contrato de construcción con la compañía asiática China Merchants Cruise Shipbuilding. El viaje inaugural desde Mónaco está previsto para el año 2031.

Volviendo a las lujosas residencias que compondrán el barco, cada una de ellas contará con un diseño individualizado que se adaptará a las preferencias de los propietarios. Además, habrá un vestíbulo privado y un ascensor exclusivo para cada unidad.

Múltiples lujos: de restaurantes con estrellas Michelin a un teatro

Tal y como recoge la revista Boote, Ulyssia Residences AG ha contratado a varios diseñadores para personalizar las residencias: Jean Michel Gathy, Sabrina Monte Carlo, Jenan Interiors y la leyenda de la música Lenny Kravitz. España también estará presente en el Ulyssia, ya que la pieza central arquitectónica de los espacios comunes será un atrio inspirado en el Museo Guggenheim.

En cuanto a servicios, la embarcación dispondrá de numerosos lujos: un club náutico con puerto deportivo integrado, un centro de buceo con embarcaciones Triton, un spa con departamento médico, restaurantes con estrellas Michelin, un teatro, una biblioteca, un estudio de arte, campos deportivos, simuladores y garajes para los vehículos de los residentes, dos helicópteros y una flota de lanchas de lujo.