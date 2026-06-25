Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Una argentina arrasa con su respuesta a los que dicen que España es "tercer mundo": "No tenéis ni idea"
EN DIRECTO
El doble terremoto en Venezuela deja, al menos, 188 muertos y 1.520 heridos: hay una española fallecida y 68 sin localizar
Virales
Virales

Una argentina arrasa con su respuesta a los que dicen que España es "tercer mundo": "No tenéis ni idea"

La joven compara su experiencia en Argentina con su vida actual en España y lanza un mensaje que acumula miles de visualizaciones en TikTok: "¿Cuántas semanas has estado sin agua o sin luz?"

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
Terraza en España.
Terraza en España.Getty Images

Un vídeo publicado en TikTok por la usuaria @maricelessss está generando un intenso debate en redes sociales después de responder con contundencia a quienes aseguran que España es un "país del tercer mundo". La joven argentina, que reside en España, contrapone esa afirmación con las dificultades que asegura haber vivido en su país de origen y defiende que muchos españoles no son conscientes de la calidad de vida que tienen.

"Esto que voy a contar no lo voy a decir solamente por Ian, sino porque me he encontrado a muchos españoles que me dicen: '¿Para qué te has venido a España si España es un tercer mundo?'", comienza relatando.

Su respuesta llega de inmediato: "Perdona, ¿en qué tercer mundo has vivido tú?".

"¿Cuántas semanas has estado sin agua o sin luz?"

A partir de ahí, la creadora de contenido enumera algunas de las situaciones que asegura haber vivido en Argentina para explicar por qué considera que esa comparación no tiene sentido.

"¿Cuántas semanas has estado sin agua? ¿Cuántas semanas has estado sin luz?", pregunta antes de recordar que incluso salía de casa preparada por si sufría un robo.

"Yo tenía dos móviles: el que podía sacar por si me robaban y el que tenía dentro de mi casa. El chip siempre guardadito para que, cuando me lo robaran, no perdiera las cosas", explica.

También asegura que en ocasiones tenía que llevar algún objeto en la mano para espantar a las jaurías de perros callejeros y recuerda que sus padres instalaron cámaras de seguridad en la vivienda por miedo a los robos.

"Sabían que tenías todo el dinero en casa porque no lo podías dejar en los bancos. Te hacían un corralito y se quedaban con todo tu dinero", afirma.

"No tenéis ni idea de lo que es vivir en un tercer mundo"

La joven insiste en que muchas personas utilizan esa expresión sin conocer realmente lo que implica vivir en un país con graves problemas de seguridad o de servicios básicos. "No tenéis ni idea de lo que es vivir en un tercer mundo", sentencia.

Reconoce que antes de instalarse en España también vivió o visitó otros países como Suiza, Estados Unidos o Australia, donde tiene familiares, pero asegura que terminó eligiendo España por un motivo muy concreto.

"Yo decidí que España es muy parecido culturalmente y que se vive muy bien", explica.  La argentina admite que hay países donde se puede ganar más dinero, pero sostiene que para ella pesan más otros factores relacionados con la forma de vida y la cercanía cultural.

"Si prefieres vivir en un país donde se gana muchísimo dinero, pero no tienes esa cultura o esa manera de ser de las personas, lo puedes hacer. Yo decidí que España se vive muy bien, así que me he quedado", concluye.

El vídeo ha provocado numerosas reacciones entre usuarios españoles y latinoamericanos, reabriendo el debate sobre la percepción que existe de España dentro y fuera de sus fronteras y sobre cómo cambia esa visión cuando se compara con la realidad cotidiana de otros países.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

el huffpost para mivet

Más de Virales

Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos