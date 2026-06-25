Una argentina arrasa con su respuesta a los que dicen que España es "tercer mundo": "No tenéis ni idea"

Un vídeo publicado en TikTok por la usuaria @maricelessss está generando un intenso debate en redes sociales después de responder con contundencia a quienes aseguran que España es un "país del tercer mundo". La joven argentina, que reside en España, contrapone esa afirmación con las dificultades que asegura haber vivido en su país de origen y defiende que muchos españoles no son conscientes de la calidad de vida que tienen.

"Esto que voy a contar no lo voy a decir solamente por Ian, sino porque me he encontrado a muchos españoles que me dicen: '¿Para qué te has venido a España si España es un tercer mundo?'", comienza relatando.

Su respuesta llega de inmediato: "Perdona, ¿en qué tercer mundo has vivido tú?".

"¿Cuántas semanas has estado sin agua o sin luz?"

A partir de ahí, la creadora de contenido enumera algunas de las situaciones que asegura haber vivido en Argentina para explicar por qué considera que esa comparación no tiene sentido.

"¿Cuántas semanas has estado sin agua? ¿Cuántas semanas has estado sin luz?", pregunta antes de recordar que incluso salía de casa preparada por si sufría un robo.

"Yo tenía dos móviles: el que podía sacar por si me robaban y el que tenía dentro de mi casa. El chip siempre guardadito para que, cuando me lo robaran, no perdiera las cosas", explica.

También asegura que en ocasiones tenía que llevar algún objeto en la mano para espantar a las jaurías de perros callejeros y recuerda que sus padres instalaron cámaras de seguridad en la vivienda por miedo a los robos.

"Sabían que tenías todo el dinero en casa porque no lo podías dejar en los bancos. Te hacían un corralito y se quedaban con todo tu dinero", afirma.

"No tenéis ni idea de lo que es vivir en un tercer mundo"

La joven insiste en que muchas personas utilizan esa expresión sin conocer realmente lo que implica vivir en un país con graves problemas de seguridad o de servicios básicos. "No tenéis ni idea de lo que es vivir en un tercer mundo", sentencia.

Reconoce que antes de instalarse en España también vivió o visitó otros países como Suiza, Estados Unidos o Australia, donde tiene familiares, pero asegura que terminó eligiendo España por un motivo muy concreto.

"Yo decidí que España es muy parecido culturalmente y que se vive muy bien", explica. La argentina admite que hay países donde se puede ganar más dinero, pero sostiene que para ella pesan más otros factores relacionados con la forma de vida y la cercanía cultural.

"Si prefieres vivir en un país donde se gana muchísimo dinero, pero no tienes esa cultura o esa manera de ser de las personas, lo puedes hacer. Yo decidí que España se vive muy bien, así que me he quedado", concluye.

El vídeo ha provocado numerosas reacciones entre usuarios españoles y latinoamericanos, reabriendo el debate sobre la percepción que existe de España dentro y fuera de sus fronteras y sobre cómo cambia esa visión cuando se compara con la realidad cotidiana de otros países.