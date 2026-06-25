Ben Hodges, exjefe del ejército estadounidense en Europa: "Lo que antes era la fortaleza de Rusia ahora es una gran vulnerabilidad, no pueden protegerlo todo"

Crecen las dudas sobre el futuro de Rusia en su guerra de invasión en Ucrania. Más de cuatro años y cuatro meses después, los deseos anexionistas de Vladimir Putin siguen miuy lejos de cumplirse, mientras lo que no deja de crecer es el balance de muertes.

Entre las voces más resonantes que no creen en el futuro de Rusia en el 'frente' está la de Ben Hodges, ex comandante general del Ejército de Estados Unidos en Europa. Expone que para los rusos su mayor fortaleza a lo largo de los siglos se ha vuelto hoy su gran debilidad: su inmenso territorio. Y para el antiguo alto mando militar de EEUU, esto es así "gracias a los logros de Ucrania en materia de ataques de precisión de largo alcance".

Lo afirma en referencia a la expansión de la industria de los drones por parte de Ucrania, que le ha permitido no solo golpear con fuerza en la línea de batalla, sino en la retaguardia rusa. Los ataques han llegado hasta Moscú mismo, y han conseguido hacer visiblemente vulnerables rincones que por su extrema lejanía de Ucrania parecían inexpugnables para Rusia.

"No pueden protegerlo todo. Todas las refinerías, todos los astilleros, todas las fábricas, todo, es ahora vulnerable, incluidos los objetivos [en Siberia]", apunta Hodges en un testimonio ofrecido al medio internacional Business Insider.

La campaña de drones que comenzó a principios de 2024 con apenas unas pocas docenas de aeronaves al mes se ha convertido en una operación a gran escala. Las fuerzas del presidente Volodimir Zelenski lanzan ahora un promedio de entre 200 y 300 drones contra objetivos en territorio ruso cada noche, añade Business Insider. El último gran movimiento llegó hace unos días, en una ofensiva contra una refinería de petróleo cerca de Moscú.

Para el analista en materia militar Franz-Stefan Gady, experto en la cuestión ucraniana y en su logística cerca del frente, queda claro que "la asimetría de costes se está volviendo en contra" de Rusia, especialmente tras los bombardeos a refinerías y otras infraestructuras críticas o estratégicas.

Esos daños no solo tocan ya el propio sector energético, sino que están resquebrajando numerosos aspectos del día a día del país invasor.