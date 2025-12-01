Se baraja que unos restos de embutido o de un bocadillo puedan ser el origen del brote de peste porcina africana

FOTODELDIA GRAFCAT5210. BARCELONA, 01/12/2025.- Aspecto de uno de los accesos al Parque Natural de Collserola, alertando de la presencia de la peste porcina hallada en jabalíes autóctonos de la zona.

Dos casos confirmados y ocho sospechosos de peste porcina africana en unos jabalíes en Cataluña, concretamente en el entorno del parque de Collserola han hecho saltar las alarmas sobre esta enfermedad que se había erradicado en España en 1994.

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha señalado este lunes en rueda de prensa que esta enfermedad, causada por un virus y extremadamente contagiosa y letal en cerdos y jabalíes —no se transmite a los humanos—, no ha entrado en las granjas.

El origen del brote se está investigando, pero Ordeig ha apuntado como posible hipótesis que esta enfermedad pudiera llegar por carretera en un embutido contaminado que podrían haber injerido jabalíes.

Según ha asegurado, hay "indicios de que podría ser un embutido en mal estado", recoge EFE. Procedería, según lo que barajan, de algún bocadillo o restos que alguien podría haber tirado, ya que es una zona con mucho tránsito de camiones y áreas de servicio.

"No está confirmado", ha precisado el conseller, por lo que aún hay que esperar para determinar a ciencia cierta cómo se ha originado este foco.

Como ha precisado, dentro de la Unión Europea "hay suficientes mecanismos de vigilancia como para que carne o embutido contaminado por PPA no llegue al mercado, pero en cambio los controles no son tan estrictos fuera del bloque comunitario", asegura la mencionada agencia.

Despliegue de la UME y preocupación en el sector porcino

La Unidad Militar de Emergencias (UME) ha activado ya a 117 efectivos y 25 vehículos para ayudar a contener el brote.

España es el primer productor de carne de porcino de la Unión Europea y el tercero del mundo, y la exporta anualmente por valor de unos 8.800 millones de euros, por lo que esta enfermedad puede causar estragos en la salud animal y a nivel económico.

Esta enfermedad no puede transmitirse a los humanos por contacto con los cerdos o por el consumo de productos porcinos, por lo que es seguro comer carne de cerdo o embutido.