Nuevas víctimas por la peste porcina: otros ocho jabalíes muertos en la zona del brote

Han aparecido otros ocho jabalíes muertos en la sierra de Collserola, en Cataluña, la misma zona donde esta semana se detectó el primer brote de peste porcina africana (PPA) en España desde 1994, según han informado a EFE Fuentes del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación. Con estos nuevos hallazgos, el dispositivo desplegado en torno a Cerdanyola del Vallès y el campus de la UAB se ha intensificado, y el Govern ya admite que podría recurrir a la Unidad Militar de Emergencia (UME) si la situación escala en los próximos días.

Estamos ante un brote extraordinariamente sensible para el sector porcino, uno de los pilares agroalimentarios de España, y que mueve más de 20.000 millones de euros anuales en producción y exportación. Aunque la PPA no afecta a humanos, su impacto económico puede ser devastador si llega a granjas comerciales, porque obliga a sacrificar animales y cerrar movimientos de ganado.

Cataluña confirma nuevos cadáveres y amplía el perímetro de control

Los ocho cuerpos localizados en las últimas horas están siendo analizados, pero tanto por el patrón de mortalidad como por la ubicación —idéntica a la de los primeros seis animales confirmados—, Agricultura da por hecho que la mayoría también han muerto por PPA.

El hallazgo se ha producido dentro del perímetro ya acordonado alrededor de la UAB, una zona muy transitada por excursionistas, familias y deportistas durante los fines de semana. Ese tráfico, de hecho, está complicando el control del brote. La Generalitat insiste en que los accesos al medio natural de Collserola están prohibidos, pero este sábado y domingo se observó una afluencia mayor de lo previsto.

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Òscar Ordeig, ha repetido que cualquier entrada no autorizada puede favorecer la dispersión de restos biológicos o secreciones de animales infectados, un riesgo real en zonas de montaña donde el virus puede sobrevivir durante semanas en el suelo o en el material orgánico.

La UME, opción sobre la mesa ante un brote que puede crecer

Según Ordeig, el Gobierno central ha ofrecido unidad de vigilancia cinegética de la UME, especializada en apoyo a emergencias vinculadas a fauna salvaje. Si los análisis de los ocho nuevos jabalíes confirman la presencia de PPA, Cataluña activará el refuerzo militar "sin descartar ninguna medida adicional".

No es un planteamiento menor. La UME ya ha intervenido en brotes sanitarios complejos, desde casos de encefalopatía espongiforme, hasta crisis de covid en residencias. Su presencia permitiría ampliar el rastreo, cubrir zonas abruptas de la sierra y establecer puntos de control adicionales.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, hizo un llamamiento este sábado a la "prudencia" a los profesionales del sector y aseguró que el "abastecimiento de productos del porcino está garantizado".

Qué se sabe del foco en Collserola

Los técnicos apuntan a una circulación localizada del virus en una pequeña población de jabalíes. Collserola tiene uno de los mayores densidades de suidos salvajes de España, algo que se agrava por la proximidad de zonas urbanas y la presencia de comida fácil, como basuras, restos y parques.

Esa interacción constante entre fauna salvaje y humanos explica por qué la Generalitat insiste tanto en evitar la entrada en caminos y senderos. Cualquier resto de barro, calzado contaminado o contacto incidental puede transportar el virus a decenas de kilómetros.