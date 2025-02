Soy adiestrador de perros y estas son las cinco formas de hacer que tu mascota se sienta querida

¿Te desvives en muestras de cariño a tu mascota y no parece que eso sea correspondido? ¿Te cansas de darle abrazos a tu perro y notas que se siente incómodo o que no se forja el vínculo contigo que esperabas? Quizás sea, precisamente, porque no le guste.

A menudo, lo que creemos que puede ser entendido como afecto por un animal, perfectamente sería lo mismo que entendería un humano. Sin embargo, las vías para lograr que una mascota esté feliz y se sienta apreciada pueden ser otras.

Así lo recoge el portal británico Daily Record en una información, haciéndose eco de las declaraciones de Philip Legood, psicólogo y adiestrador de perros, a Green Pantry, una empresa de alimentos naturales para perros. En este sentido, el experto desgrana cinco formas de hacer que tu mascota se sienta querida.

1- Déjale explorar

"A los perros les encanta explorar nuevos lugares , especialmente cuando se trata de un entorno al aire libre", explica Legood, apostando por "cambiar su rutina y llevarlos a un lugar diferente a caminar es una gran experiencia sensorial para ellos", tratando de no usar la misma ruta cada día.

"Los perros tienen un sentido del olfato fenomenal y pueden investigar el mundo que les rodea principalmente a través de su nariz, ¡hasta un kilómetro y medio de distancia!", recuerda el adiestrador, para señalar que "un nuevo lugar les permite conocer muchos olores diferentes y explorar de esta manera es muy estimulante mentalmente, lo que les ayuda a quemar mucha energía".

Además, "un perro bien estimulado dormirá profundamente después de un buen paseo. Para los perros a los que les encanta conocer nuevos perros y personas, también puede ser una gran oportunidad de socialización".

2- Dale cariño, pero a su manera

Claro que hay que darle cariño a los animales, pero lo que tienes que hacer primero es conocer bien al tuyo. "A la mayoría de los perros les encanta el afecto de sus humanos de alguna forma, pero permitirles elegir cómo y cuándo interactuar contigo es una excelente manera de generar confianza, ya que todos los perros disfrutan de la atención de diferentes maneras y en diferentes cantidades", apunta Legood.

"A tu cachorro le puede gustar estar en contacto físico contigo mientras duerme, exponer su pancita para que le frotes suavemente o incluso acurrucarse cerca de tu cara. Sea cual sea la forma en que elija demostrar su afecto, simplemente disfruta del momento y, si puedes, pasa unos minutos apreciando su comodidad", indica de las distintas posibilidades según el gusto de cada mascota.

3- Activa su cerebro

Otra cuestión importante antes mencionada es la actividad del animal: "Todos los perros tienen diferentes niveles de energía, pero hacer que tu perro participe en actividades de entrenamiento o de juego es una forma fantástica de crear un vínculo fuerte con tu mejor amigo". Por ejemplo, indica el experto, "a muchas razas de trabajo les encanta participar en actividades de entrenamiento, ya que combate el aburrimiento y es muy estimulante".

"El tiempo de juego con tu cachorro también puede implicar entrenamiento. Juegos como buscar y tirar pueden ser extremadamente divertidos y gratificantes, pero también puedes considerar juegos de olfateo, rompecabezas e incluso entrenamiento de agilidad", subraya el también psicólogo.

4- Una dieta saludable, pero rica

Cabe destacar que el experto también menciona que es necesario que el animal cuente con una dieta rica y variada, pero eso sí, siempre debe ser saludable. Para ello es aconsejable seguir los consejos del veterinario en cuanto a una nutrición adecuada en cada caso de mascota. Un animal bien alimentado cuenta con una mejor salud y, por ende, se encontrará en mejores condiciones de realizar actividades y su rutina diaria, redundando en su felicidad.

5- Ojo con los abrazos

Efectivamente, como en la cuestión antes mencionada, puede que tu perro no sea proclive a recibir abrazos. "Aunque abrazar a nuestros perros nos ofrece un gran consuelo, no siempre se puede decir lo mismo a la inversa", señala el experto, indicando que "a algunos perros los abrazos les pueden resultar muy estresantes. Envolverlos con nuestros brazos y abrazarlos con fuerza puede resultar abrumador y amenazante para algunos perros, una lección especialmente importante que debemos enseñarles a los niños pequeños".

Entonces, ¿cómo saber si no les gustan los abrazos? Se puede detectar ante una postura corporal rígida, orejas planas y hacia atrás en la cabeza, lamerse los labios, sonreír (labios hacia atrás) y una pata levantada. En el caso contrario, que el perro esté feliz, estaremos ante una postura corporal relajada y "floja", cola suelta o que se mueve, orejas colgando hacia abajo o ligeramente hacia adelante, una cara suave con la boca abierta.