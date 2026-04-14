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Un aeropuerto europeo se vuelca desde hace días en una misión casi imposible: encontrar al dueño de un loro perdido
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Un aeropuerto europeo se vuelca desde hace días en una misión casi imposible: encontrar al dueño de un loro perdido

El personal no dudó en movilizarse para poner a salvo al animal.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
Una imagen de archivo de unas maletas en el aeropuerto y otra de una cotorra verde
Un loro verde se pierde en el aeropuerto de Dublín y todos se vuelcan en encontrar a su dueño.Getty Images

Entre anuncios por megafonía, prisas de última hora y el ir y venir constante de pasajeros, los aeropuertos suelen ser escenarios de caos organizado donde todo ocurre a gran velocidad. Sin embargo, de vez en cuando, entre ese ruido incesante, surgen historias inesperadas que detienen el ritmo por un instante, como la de un loro perdido que ha logrado captar la atención de todo un aeropuerto en Dublín.

Durante la jornada del Domingo de Pascua, una cotorra desorientada apareció apoyada en un cubo de basura en las instalaciones cercanas a la Terminal 1, alterando por un momento la rutina habitual del recinto. Lo que en un principio parecía una simple anécdota se transformó rápidamente en una movilización del personal, que no dudó en implicarse para poner a salvo al animal y tratar de localizar a su dueño.

Uno de los agentes logró atraer al ave con comida, la cual se mostró tranquila, incluso posándose en su mano y en su hombro. Fue entonces cuando bautizaron “Troy” al pájaro en homenaje al futbolista irlandés Troy Parrot. Más tarde fue trasladado a una patrulla, donde recibió un alojamiento improvisado con agua, fruta y algunos juguetes, hasta que se localizó a su dueño y pudo producirse el reencuentro, según recoge la BBC.

Una aventura con final feliz

Aquel domingo se puso en marcha una búsqueda casi contrarreloj para dar con su propietario, mientras el animal era atendido y mantenido a salvo por el personal del aeropuerto. Tras un examen veterinario, se confirmó que se trataba de una hembra de cotorra alejandrina, lo que ayudó a avanzar en su identificación. Finalmente, y tras varios días de incertidumbre, el aeropuerto logró resolver el caso.

La cotorra, cuyo verdadero nombre es Lola, pudo reunirse con su dueño, Gheorghe Sava, poniendo así un final feliz a esta inesperada historia. El reencuentro, celebrado por los trabajadores que habían seguido el caso desde el primer momento, puso el broche a varios días de incertidumbre y convirtió este episodio en una de esas pequeñas historias que, por un instante, logran humanizar el ajetreo impersonal de un gran aeropuerto.

Esta no es la primera vez que Dublín se veía envuelto en una búsqueda así. En 2019, otro pájaro perdido, un loro gris africano llamado Hugo, fue encontrado en el aeropuerto y acabó reunido con su dueño después de una apelación pública. En aquel caso, la identificación se resolvió gracias a una grabación de voz en eslovaco que reconoció el animal. Esta vez, como entonces, la historia volvió a tener un final feliz.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
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Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

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