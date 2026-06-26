Un tiburón capaz de caminar fuera del agua resulta ser una especie nueva: vive sólo en Papúa Nueva Guinea y ya es de los más amenazados del planeta

Un tiburón capaz de caminar con la mayor parte de su cuerpo fuera del agua ha sido hallado en las costas de Papúa Nueva Guinea e identificado como una nueva especie. Los lugareños conocen desde hace tiempo a este extraño pez, al que a veces ven deambular por los arrecifes durante la marea baja. Allí lo llaman kadedekedewa, que significa "tiburón perro" o "tiburón perezoso", según ha publicado New Scientist.

En realidad, los tiburones del género del descubierto, los Hemiscyllium, son comúnmente conocidos como tiburones caminantes o tiburones epaulette, utilizan sus aletas pectorales como patas para desplazarse y solo se sabe que habitan en Australia y Nueva Guinea. La nueva especie descubierta ha sido bautizada como Hemiscyllium dudgeonae en honor a Christine Dudgeon, de la Universidad de Sunshine Coast, en Queensland, Australia, que formó parte del equipo que identificó formalmente esta nueva especie.

Su primer encuentro con el tiburón tuvo lugar en marzo de 2025, mientras nadaba en apenas un metro de agua que cubría una pradera de pastos marinos en la bahía de Milne, Papúa, Nueva Guinea. En verdad, Dudgeon buscaba otra especie que ya se conocía, Hemiscyllium michaeli, que suele habitar en aguas cercanas. "Como era muy tarde y llevaba un rato en el agua, ya estaba un poco cansada", comenta. "Entonces vi una nadando cerca del fondo", recuerda.

Alumbró con su linterna al tiburón, que medía casi tres cuartos de metro de largo, provocando que se quedara inmóvil como respuesta defensiva. Luego lo agarró y aplicó con delicadeza una técnica similar al jiu-jitsu y que los investigadores denominan "darle la vuelta y sujetar". "Simplemente le das la vuelta y te metes su cola bajo la axila, impidiendo que se escape", explica esta investigadora.

Una vez que el tiburón estuvo bajo control, se lo entregó a su colega, Jess Blakeway, quien se encontraba en un barco cerca del lugar. “Enseguida, ya sólo por el patrón de colores, pude verlo. Era muy diferente a las otras especies con las que trabajamos y a las demás especies que conocemos", dice Blakeway, quien también trabaja en la Universidad de Sunshine Coast.

Las otras nueve especies de tiburón caminante que conocemos, que se alimentan de pequeños invertebrados que viven en el fondo marino, son muy similares en tamaño y forma. Se distinguen fácilmente entre sí por el patrón y la coloración de su piel. La especie que el equipo esperaba encontrar tiene un patrón más parecido al de un leopardo. “Este nuevo tiene muchas manchas y«Guiones que me recordaban al Braille o al código Morse", dice Blakeway.

Durante los días siguientes, en tres lugares cercanos, los investigadores capturaron a otros 11 individuos, tres de los cuales fueron retenidos para un estudio más exhaustivo y a los nueve restantes se les tomaron muestras antes de ser liberados. Una vez de vuelta en el laboratorio, el equipo realizó pruebas de ADN que confirmaron que el nuevo tiburón era genéticamente distinto de todas las demás especies del género.

Los tiburones caminantes de Papúa Nueva Guinea se enfrentan a graves amenazas debido a la pérdida de hábitat causada por el desarrollo costero, la expansión de las plantaciones de palma aceitera y el blanqueamiento de los corales. Los investigadores piensan que la especie Dudgeonae se encuentra únicamente en la bahía de Milne y probablemente sea la más amenazada de todas las de este grupo de tiburones. “Esta especie contribuye a la extraordinaria biodiversidad de Papúa Nueva Guinea, pero se enfrenta a la extinción local si no se toman medidas urgentes de conservación”, concluye Blakeway.