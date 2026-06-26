Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Un tiburón capaz de caminar fuera del agua resulta ser una especie nueva: vive sólo en Papúa Nueva Guinea y ya es de los más amenazados del planeta
EN DIRECTO
Última hora de los terremotos en Venezuela, en directo: dos españoles muertos en el total de 235 y 4.300 heridos
Animales
Animales

Un tiburón capaz de caminar fuera del agua resulta ser una especie nueva: vive sólo en Papúa Nueva Guinea y ya es de los más amenazados del planeta

La investigadora Christine Dudgeonde de la australiana Universidad de Sunshine Coast, lo ha descubierto, por lo que ha sido bautizado 'Hemiscyllium dudgeonae'.

Susana Pérez de Pablos
Susana Pérez de Pablos
Milne Bay Epaulette Shark (Hemiscyllium sp.) Papua New Guinea
Un tiburón de las especie 'Hemiscyllium', que habita en Milne, Papúa Nueva Guinea.Getty Images

Un tiburón capaz de caminar con la mayor parte de su cuerpo fuera del agua ha sido hallado en las costas de Papúa Nueva Guinea e identificado como una nueva especie. Los lugareños conocen desde hace tiempo a este extraño pez, al que a veces ven deambular por los arrecifes durante la marea baja. Allí lo llaman kadedekedewa, que significa "tiburón perro" o "tiburón perezoso", según ha publicado New Scientist.

En realidad, los tiburones del género del descubierto, los Hemiscyllium, son comúnmente conocidos como tiburones caminantes o tiburones epaulette, utilizan sus aletas pectorales como patas para desplazarse y solo se sabe que habitan en Australia y Nueva Guinea. La nueva especie descubierta ha sido bautizada como Hemiscyllium dudgeonae en honor a Christine Dudgeon, de la Universidad de Sunshine Coast, en Queensland, Australia, que formó parte del equipo que identificó formalmente esta nueva especie.

Su primer encuentro con el tiburón tuvo lugar en marzo de 2025, mientras nadaba en apenas un metro de agua que cubría una pradera de pastos marinos en la bahía de Milne, Papúa, Nueva Guinea. En verdad, Dudgeon buscaba otra especie que ya se conocía, Hemiscyllium michaeli, que suele habitar en aguas cercanas. "Como era muy tarde y llevaba un rato en el agua, ya estaba un poco cansada", comenta. "Entonces vi una nadando cerca del fondo", recuerda.

Alumbró con su linterna al tiburón, que medía casi tres cuartos de metro de largo, provocando que se quedara inmóvil como respuesta defensiva. Luego lo agarró y aplicó con delicadeza una técnica similar al jiu-jitsu y que los investigadores denominan "darle la vuelta y sujetar". "Simplemente le das la vuelta y te metes su cola bajo la axila, impidiendo que se escape", explica esta investigadora.

Una vez que el tiburón estuvo bajo control, se lo entregó a su colega, Jess Blakeway, quien se encontraba en un barco cerca del lugar. “Enseguida, ya sólo por el patrón de colores, pude verlo. Era muy diferente a las otras especies con las que trabajamos y a las demás especies que conocemos", dice Blakeway, quien también trabaja en la Universidad de Sunshine Coast.

Las otras nueve especies de tiburón caminante que conocemos, que se alimentan de pequeños invertebrados que viven en el fondo marino, son muy similares en tamaño y forma. Se distinguen fácilmente entre sí por el patrón y la coloración de su piel. La especie que el equipo esperaba encontrar tiene un patrón más parecido al de un leopardo. “Este nuevo tiene muchas manchas y«Guiones que me recordaban al Braille o al código Morse", dice Blakeway.

Durante los días siguientes, en tres lugares cercanos, los investigadores capturaron a otros 11 individuos, tres de los cuales fueron retenidos para un estudio más exhaustivo y a los nueve restantes se les tomaron muestras antes de ser liberados. Una vez de vuelta en el laboratorio, el equipo realizó pruebas de ADN que confirmaron que el nuevo tiburón era genéticamente distinto de todas las demás especies del género.

Los tiburones caminantes de Papúa Nueva Guinea se enfrentan a graves amenazas debido a la pérdida de hábitat causada por el desarrollo costero, la expansión de las plantaciones de palma aceitera y el blanqueamiento de los corales. Los investigadores piensan que la especie Dudgeonae se encuentra únicamente en la bahía de Milne y probablemente sea la más amenazada de todas las de este grupo de tiburones. “Esta especie contribuye a la extraordinaria biodiversidad de Papúa Nueva Guinea, pero se enfrenta a la extinción local si no se toman medidas urgentes de conservación”, concluye Blakeway.

Susana Pérez de Pablos
Susana Pérez de Pablos
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora en HuffPost España, donde escribo de temas sociales y estilo de vida.

 

Sobre qué temas escribo

Hablo cada semana sobre varios temas en los que nos aporta una nutricionista sus consejos para llevar una vida saludable, sigo los temas de okupaciones en todo el mundo e intento reflejar cómo los problemas y las buenas noticias nos afectan ya de forma global con ejemplos de casos de particulares y poniendo el foco en especial en estudios científicos que demuestren todos los avances que estamos viviendo.

 

Mi trayectoria

Estudié Periodismo en la Universidad Complutense e hice el Máster de Periodismo de la UAM/ELPAÍS, así como el de desarrollo de directivos de PRISA y el IESE. He sido jefa de diversas secciones en EL PAÍS, después, directora de comunicación en diversos organismos, pero, sobre todo, lo que me gusta es escribir. Por eso estoy aquí, para contar historias y buscar temas exclusivos para los lectores. Antes de todo esto, mi especialidad fue durante años la educación. Soy madrileña, de padre catalán y abuelos vascos y de las dos castillas, por lo que me siento de toda España y no entiendo tanta confrontación. Y, sobre todo, me considero muy europea. He recibido el Premio de Periodismo de la Fundación Conocimiento y Desarrollo, así como el Premio de Periodismo Educativo Esteban Barcia. He escrito un par de libros sobre El papel de los padres en el éxito escolar de los hijos.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

el huffpost para mivet
Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos