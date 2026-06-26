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Italia es España al revés: allí son las ciudades las que exigen al Gobierno acciones contra el turismo masivo

Un problema que traspasa fronteras.

Alba Rodríguez Morales
Alba Rodríguez Morales
Las calles de Florencia.
Las calles de Florencia.Getty Images

Mientras en España buena parte del debate sobre el turismo masivo ha acabado llegando a las calles con protestas masivas que ya resuenan tanto a nivel nacional como internacional, en Italia el choque se libra cada vez más en los despachos.

Son los alcaldes de algunas de las ciudades más visitadas del país quienes están reclamando medidas urgentes para frenar los efectos de la presión turística, una posición que choca de frente con la del Gobierno central, el cual se resiste a hablar siquiera de "sobreturismo".

El enfrentamiento refleja dos visiones opuestas sobre uno de los grandes desafíos que afrontan los destinos europeos. Por un lado, los municipios alertan del impacto de los alquileres turísticos y la pérdida de vivienda para residentes. Por otro, el Ejecutivo teme que cualquier mensaje de restricción termine ahuyentando visitantes en un momento de cifras récord.

Los alcaldes presionan para poner límites

La tensión se ha hecho especialmente visible en ciudades como Florencia o Roma. Según recoge el diario italiano La Stampa, los responsables municipales reclaman una legislación nacional que permita regular de forma homogénea los alquileres turísticos de corta duración.

La alcaldesa de Florencia, Sara Funaro, respondió con ironía a las declaraciones del viceprimer ministro Matteo Salvini, defensor de la libertad de los propietarios para alquilar sus viviendas. "Creía que estaba en 'Scherzi a Parte'", bromeó antes de invitar al ministro a recorrer el centro histórico de la ciudad.

"No hay que demonizar el turismo, pero sí regularlo", defendió Funaro, que considera prioritario proteger el derecho de los vecinos a seguir viviendo en los cascos históricos.

El Gobierno rechaza hablar de "sobreturismo"

La posición del Ejecutivo es muy diferente. El ministro de Turismo, Gianmarco Mazzi, ha llegado a afirmar que no quiere "oír hablar de turismo excesivo", una expresión que considera perjudicial para la imagen del país.

Desde el Gobierno temen que transmitir una sensación de saturación empuje a los viajeros hacia destinos competidores como España o Francia. Sin embargo, las previsiones apuntan precisamente a un nuevo récord turístico.

Según datos citados por La Stampa, Italia podría recibir 141,2 millones de visitantes durante 2026, un 2,1% más que el año anterior, una cifra que vuelve a poner presión sobre las principales ciudades del país.

De Venecia a Barcelona: las medidas que marcan el camino

A falta de una estrategia nacional, algunos municipios ya han comenzado a actuar por su cuenta. Venecia mantiene su polémica tasa de acceso para visitantes, mientras que Capri o Cinque Terre han introducido limitaciones para determinadas actividades turísticas.

Milán también reclama más margen de actuación. Su alcalde, Beppe Sala, considera injusto que ciudades como Florencia o Venecia puedan aplicar tasas turísticas más elevadas que la capital lombarda.

Y el espejo en el que muchos miran está fuera de Italia, siendo Barcelona uno de los grandes ejemplos a seguir: la ciudad condal ha impulsado nuevas restricciones a los apartamentos turísticos y prevé no renovar más de 10.000 licencias a partir de 2028.

Alba Rodríguez Morales
Alba Rodríguez Morales
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Soy redactora de la sección de Virales en HuffPost España, donde contamos temas tan diversos y amplios como lo es la sociedad.

 

Sobre qué temas escribo

Virales es una sección flexible y muy libre, donde prácticamente todo tiene cabida.



Escribo sobre divertidas anécdotas de usuarios de a pie, pero también sobre temas de salud mental. Cuento desde las aventuras más surrealistas que puedas imaginar, hasta las historias de amor más peliculeras o las confrontaciones de vecinos más hilarantes.



Hablo también de qué pasa en los destinos de viaje de moda, comparto críticas sociales sobre el tremendo problema de vivienda o sobre feminismo y no me olvido de las situaciones que viven los españoles por el mundo o los extranjeros en España.



En fin, que tendrás que meterte a leerme, ¡porque es imposible resumírtelo!

 

Mi trayectoria

Antes de estar en el Huff he trabajado tanto en agencias de noticias (Agencia EFE y Europa Press) como en medios digitales (Crónica Global).



Aunque no todo ha sido escribir, ya que también tuve mi pequeño paso como reportera de Bolsa que quedará para siempre enmarcada en YouTube y una divertidísima aventura por el mundo de la televisión, donde trabajé como personal de producción para algunos programas de Discovery Max.

 

Aunque estudié la carrera en Madrid, y es donde resido actualmente, tengo la suerte de ser literalmente del paraíso: Mallorca. Aunque también he estado viviendo un tiempo en Barcelona y en Londres. (Sí, es un poco difícil seguirme el ritmo).

 

¿Y que por qué soy periodista? Porque todavía no he encontrado nada más apasionante que escuchar historias.

 

 

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