Hartos de las fiestas de sus vecinos hasta las 4 de la mañana, un padre y su hijo contraatacan con el Street Fighter II

La convivencia entre vecinos suele apoyarse en pequeños gestos de respeto que hacen más llevadero el día a día: bajar el volumen a ciertas horas, cuidar los espacios comunes o simplemente tener consideración por quienes viven al otro lado de la pared. Sin embargo, cuando esas normas básicas se rompen de forma constante, la paciencia puede agotarse y desembocar en una guerra vecinal.

Eso es precisamente lo que ocurrió con un padre y su hijo que, cansados de soportar fiestas hasta altas horas de la madrugada, encontraron una forma tan inesperada como divertida de devolver el favor. Lejos de recurrir a discusiones o denuncias, ambos idearon un plan inspirado en un clásico de los videojuegos que terminó silenciando a sus ruidosos vecinos y convirtiéndose en una de las historias más comentadas en redes sociales.

Según relató el protagonista en su cuenta de Reddit, sus vecinos organizaban fiestas prácticamente todos los fines de semana, con música a gran volumen que se prolongaba hasta las cuatro de la madrugada. A pesar de las quejas de otros residentes, la situación se agravó cuando comenzaron a aparecer bolsas de basura en el jardín de la familia afectada. Lo que colmó la paciencia del padre fue que, al intentar devolver una de esas bolsas a la propiedad vecina, recibió como respuesta gritos y una nueva devolución de la basura a su terreno.

“Round One, Fight!”

Poco después, el hijo recibió una consola retro con varios juegos clásicos, entre ellos el mítico Street Fighter II. Al ver el título, el padre tuvo una idea. La familia disponía de un potente altavoz obtenido en un sorteo, por lo que aprovechando que la habitación del adolescente era la más cercana a la casa conflictiva, instalaron allí un pequeño televisor, conectaron la consola y prepararon la operación.

Mientras la fiesta vecinal seguía su curso, esperaron pacientemente hasta pasada la medianoche. A las 00:30, con las ventanas abiertas y el volumen al máximo, padre e hijo iniciaron una partida multijugador. Eligieron deliberadamente a dos personajes famosos por sus constantes voces durante el combate y comenzaron una batalla marcada por una sucesión interminable de gritos, amplificados por el altavoz hacia la vivienda vecina.

Según relató, el momento más memorable llegó cuando el juego anunció el inicio del combate con su icónico "Round One, Fight!". Los asistentes a la fiesta comenzaron a preguntarse qué estaba ocurriendo mientras los sonidos del videojuego competían con la música de la celebración. Poco después, ocurrió algo inesperado: la música se apagó y buena parte de los invitados abandonó el lugar poco después. Tras lograr su objetivo, padre e hijo apagaron la consola y dieron por finalizada la operación, poniendo fin a la tediosa guerra vecinal.