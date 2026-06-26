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Hartos de las fiestas de sus vecinos hasta las 4 de la mañana, un padre y su hijo contraatacan con el Street Fighter II
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Hartos de las fiestas de sus vecinos hasta las 4 de la mañana, un padre y su hijo contraatacan con el Street Fighter II

Una guerra vecinal que podría haberse evitado con respeto mutuo.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
Una persona jugando a Street Fighter II
Una persona jugando a Street Fighter II en una consola.Getty Images

La convivencia entre vecinos suele apoyarse en pequeños gestos de respeto que hacen más llevadero el día a día: bajar el volumen a ciertas horas, cuidar los espacios comunes o simplemente tener consideración por quienes viven al otro lado de la pared. Sin embargo, cuando esas normas básicas se rompen de forma constante, la paciencia puede agotarse y desembocar en una guerra vecinal.

Eso es precisamente lo que ocurrió con un padre y su hijo que, cansados de soportar fiestas hasta altas horas de la madrugada, encontraron una forma tan inesperada como divertida de devolver el favor. Lejos de recurrir a discusiones o denuncias, ambos idearon un plan inspirado en un clásico de los videojuegos que terminó silenciando a sus ruidosos vecinos y convirtiéndose en una de las historias más comentadas en redes sociales.

Según relató el protagonista en su cuenta de Reddit, sus vecinos organizaban fiestas prácticamente todos los fines de semana, con música a gran volumen que se prolongaba hasta las cuatro de la madrugada. A pesar de las quejas de otros residentes, la situación se agravó cuando comenzaron a aparecer bolsas de basura en el jardín de la familia afectada. Lo que colmó la paciencia del padre fue que, al intentar devolver una de esas bolsas a la propiedad vecina, recibió como respuesta gritos y una nueva devolución de la basura a su terreno.

“Round One, Fight!”

Poco después, el hijo recibió una consola retro con varios juegos clásicos, entre ellos el mítico Street Fighter II. Al ver el título, el padre tuvo una idea. La familia disponía de un potente altavoz obtenido en un sorteo, por lo que aprovechando que la habitación del adolescente era la más cercana a la casa conflictiva, instalaron allí un pequeño televisor, conectaron la consola y prepararon la operación.

Mientras la fiesta vecinal seguía su curso, esperaron pacientemente hasta pasada la medianoche. A las 00:30, con las ventanas abiertas y el volumen al máximo, padre e hijo iniciaron una partida multijugador. Eligieron deliberadamente a dos personajes famosos por sus constantes voces durante el combate y comenzaron una batalla marcada por una sucesión interminable de gritos, amplificados por el altavoz hacia la vivienda vecina.

Según relató, el momento más memorable llegó cuando el juego anunció el inicio del combate con su icónico "Round One, Fight!". Los asistentes a la fiesta comenzaron a preguntarse qué estaba ocurriendo mientras los sonidos del videojuego competían con la música de la celebración. Poco después, ocurrió algo inesperado: la música se apagó y buena parte de los invitados abandonó el lugar poco después. Tras lograr su objetivo, padre e hijo apagaron la consola y dieron por finalizada la operación, poniendo fin a la tediosa guerra vecinal.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
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Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

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