Una serpiente en la nieve sorprende a unos excursionistas y los expertos salen a aclarar la razón de su aparición

El comienzo del otoño en Serbia ha empezado con una imagen tan sorprendente como peculiar. Se trata de una serpiente deslizándose entre la nieve recién caída. El inusual encuentro se produjo en el pueblo de Igrište, cerca de Kuršumlija, donde un grupo de excursionistas captó el momento en que el reptil se movía lentamente sobre el terreno blanco.

Las imágenes, registradas por Veroljub y Zoran Todorović, fueron compartidas por la Radio-televisión Kuršumlija en su perfil de Facebook. En la publicación, los autores del video describieron la escena como un instante que “permanece en nuestra memoria como uno de esos momentos en los que la naturaleza nos susurra que la vida, incluso cuando menos lo esperamos, siempre está respirando silenciosamente en algún lugar”.

El fenómeno despertó tanto la curiosidad del público como el interés de los expertos, que explicaron, según el medio local N1, cómo era posible que una serpiente apareciera en plena nieve, cuando en teoría debería encontrarse hibernando bajo tierra.

La explicación científica

Los biólogos señalan que las serpientes son animales ectotérmicos, o como se suele llamar 'de sangre fría'. Esto significa que dependen de la temperatura del entorno para regular su metabolismo. Durante los meses fríos, estos reptiles suelen entrar en un estado de hibernación o inactividad profunda, refugiándose bajo tierra, entre raíces o en grietas donde el calor del suelo las protege del frío extremo.

Sin embargo, los especialistas explican que ciertos factores ambientales pueden alterar este proceso. Un cambio repentino de temperatura, la presencia de una fuente de calor subterránea o incluso una breve etapa de clima más templado podrían provocar que el animal se despierte temporalmente de su letargo y salga a la superficie, tal como ocurrió en Igrište.

Este tipo de sucesos, aunque son poco frecuentes, no son imposibles en regiones montañosas como el sur de Serbia, donde las variaciones térmicas entre el día y la noche pueden ser extremas.

La creencia popular

Más allá de la explicación biológica, el encuentro con una serpiente en la nieve ha sido interpretado también desde un punto de vista simbólico y cultural. En la tradición popular serbia, la serpiente se considera una guardiana del hogar y un símbolo de transformación y protección. Su presencia se asocia con la buena suerte, el renacimiento o la llegada de cambios positivos.

Según medios locales, algunas personas del lugar interpretaron la aparición como una señal de buena suerte o un presagio de un evento especial, especialmente al darse en un momento de transición estacional.