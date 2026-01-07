Calienta al instante: el sencillo truco casero que dispara la potencia de tu radiador y casi nadie hace

Las gélidas temperaturas, donde en varios puntos de España, de acuerdo a los pronósticos de la AEMET, se verán termómetros por debajo de los 0º, invitan a estar en casa con la calefacción encendida, disfrutando de un buen libro, con la manta echada, junto con una bebida caliente.

De acuerdo al Instituto de la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), una temperatura confortable en el hogar se tendría que situar entre los 19 y los 21º para fomentar el ahorro energético. Y es que son muchos los que les preocuparan las facturas de gas o electricidad al encender los calefactores en jornadas tan frías.

Las soluciones clásicos para ahorrar en calefacción y potenciar el calor en la vivienda pasan por un correcto aislamiento por medio de burletes, cortinas y persianas y alfombras que no dejen escapar el calor, pero hay uno que suele obviarse.

El secreto está en los radiadores

De un año para otro, los radiadores acumulan una gran cantidad de suciedad, la inmensa mayoría en forma de polvo por no haber aplicado una limpieza de humedad. Esas motas impiden la salida de calor, haciendo que el consumo se dispare y, por ende, las facturas energéticas.

Para ello, es fundamental limpiar las rejillas y las aletas del aparato. A continuación exponemos los pasos para realizar la tarea correctamente. Total tranquilidad: muchas de las herramientas que hay que emplear para realizarla correctamente se pueden encontrar en cualquier hogar: