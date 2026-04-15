Nueva estafa telefónica haciéndose pasar por el Hospital Gregorio Marañón: cómo saber si has caído en el engaño
"Si recibes una llamada de un número oculto en nombre del Hospital Gregorio Marañón, diciendo que tu hijo ha tenido un accidente y pidiéndote dinero, se trata de un engaño...", advierten desde el servicio de salud de la Comunidad de Madrid.
Nueva alerta por estafa. Salud Madrid ha alertado a través de las redes sociales, concretamente de 'X' (antes conocido como Twitter), sobre una nueva estafa teléfonica que afecta al Hospital Gregorio Marañón.
"¡Alerta de estafa telefónica! Si recibes una llamada de un número oculto en nombre del Hospital Gregorio Marañón, diciendo que tu hijo ha tenido un accidente y pidiéndote dinero, se trata de un engaño", han señalado en la red social.
Según el aviso, las llamadas se realizan desde números ocultos. En ellas, los estafadores informan a la víctima de que su hijo supuestamente ha sufrido un accidente grave y, en ese momento, solicitan dinero de forma urgente para supuestos gastos médicos o trámites.
Sin embargo, tal y como han recordado desde el hospital, nunca contactan con pacientes o familiares para pedir dinero ni datos personales por teléfono, por lo que cualquier comunicación de este tipo debe considerarse falsa.
Cómo saber si has caído en la estafa:
En el caso de haber recibido una llamada de este tipo hay varias señales que nos pueden ayudar a comprobar si se trata de una estafa:
- Te han llamado en oculto o desconocido.
- Te han pedido de forma urgente dinero para ayudar a un familiar o amigo.
- Te han presionado para actuar rápido.
- No has podido verificar la identidad del centro médico.
Si tienes dudas sobre si la llamada es, o no, una estafa la principal recomendación es no pagar nada ni facilitar datos personales. En este sentido, lo recomendable es colgar inmediatamente y contactar directamente con el hospital o con el familiar supuestamente implicado.
Qué hacer si has sido víctima:
Si has llegado a enviar dinero o datos, se aconseja acudir cuanto antes a la policía y a tu banco para intentar bloquear la operación. También es importante guardar cualquier prueba de la llamada o mensajes recibidos.
Además, las autoridades insisten en que este tipo de estafas buscan aprovecharse del miedo y la rapidez o urgencia, por lo que recomiendan siempre verificar la información antes de actuar.
Cabe destacar que los estafadores no solo se hacen pasar por el Hospital Gregorio Marañón, sino que también se ha podido comprobar varios intentos de estafa con otros centros, como el 12 de Octubre, tal y como cuenta una usuaria en respuesta a la advertencia de Salud Madrid.