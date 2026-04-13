La Policía Nacional recomienda el 'método LAP': esto es lo que tienes que hacer para saber si coger o no el teléfono cuando te llama un número extraño

Todos hemos vivido (o sufrido) varias veces una escena: el móvil suena, vas a ver quién es y te aparece un número de teléfono que no conoces. ¿Qué se debe hacer? ¿Descolgar por si acaso o 'pasar' del tema porque seguramente será spam o una estafa?

La Policía Nacional ha publicado un vídeo en sus cuentas de las redes sociales en el que admite que "son tantas y tan variadas las estafas telefónicas que existen que ya no sabes cómo acertar".

"Pero recuerda: puedes protegerte con el método LAP", señala una agente del Cuerpo. Ese nombre sale de las iniciales de tres palabras clave:

Localiza desde dónde te llaman: "Si el prefijo es de fuera de España no lo cojas a no ser que estés esperando una llamada de ese país".

desde dónde te llaman: "Si el prefijo es de fuera de España no lo cojas a no ser que estés esperando una llamada de ese país". Autor : ¿Quién te llama? Si conoces a la persona, no está de más que te asegures de que es ella con alguna pregunta de seguridad. Y, si no la conoces de nada ni tienes ninguna relación con la entidad de la que dice estar llamando, cuelga.

: ¿Quién te llama? Si conoces a la persona, no está de más que te asegures de que es ella con alguna pregunta de seguridad. Y, si no la conoces de nada ni tienes ninguna relación con la entidad de la que dice estar llamando, cuelga. Propósito: ¿Por qué o para qué te llama? Si te pide datos bancarios o personales cuelga inmediatamente, no te dejes llevar por el miedo ni por la prisa.

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) ha dado varios consejos para los usuarios cuando el móvil suena y ven un número que no conocen.