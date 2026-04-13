La Policía Nacional recomienda el 'método LAP': esto es lo que tienes que hacer para saber si coger o no el teléfono cuando te llama un número extraño
Mejor comprobar antes de meter la pata.
Todos hemos vivido (o sufrido) varias veces una escena: el móvil suena, vas a ver quién es y te aparece un número de teléfono que no conoces. ¿Qué se debe hacer? ¿Descolgar por si acaso o 'pasar' del tema porque seguramente será spam o una estafa?
La Policía Nacional ha publicado un vídeo en sus cuentas de las redes sociales en el que admite que "son tantas y tan variadas las estafas telefónicas que existen que ya no sabes cómo acertar".
"Pero recuerda: puedes protegerte con el método LAP", señala una agente del Cuerpo. Ese nombre sale de las iniciales de tres palabras clave:
- Localiza desde dónde te llaman: "Si el prefijo es de fuera de España no lo cojas a no ser que estés esperando una llamada de ese país".
- Autor: ¿Quién te llama? Si conoces a la persona, no está de más que te asegures de que es ella con alguna pregunta de seguridad. Y, si no la conoces de nada ni tienes ninguna relación con la entidad de la que dice estar llamando, cuelga.
- Propósito: ¿Por qué o para qué te llama? Si te pide datos bancarios o personales cuelga inmediatamente, no te dejes llevar por el miedo ni por la prisa.
El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) ha dado varios consejos para los usuarios cuando el móvil suena y ven un número que no conocen.
- Evitar compartir información personal. Como cualquier ataque por ingeniería social, lo primero y más fundamental es utilizar el sentido común y evitar compartir con desconocidos información personal o especialmente sensible, como son los datos bancarios o nuestras credenciales.
- Desconfiar de llamadas de números desconocidos o una numeración sospechosa. Si recibimos una llamada de un número desconocido, debemos desconfiar y no facilitar información a la primera de cambio. Hay que estar muy atentos para identificar alguna posible pregunta que nos haga sospechar de un posible fraude. En caso de duda, siempre podemos invitarles a llamarnos en otro momento para que nos dé tiempo a investigar y contrastar la información facilitada por otras vías: la fuente oficial, familiares, amigos, Internet, etc.
- Comprobar la autenticidad de la llamada. Es frecuente que los ciberdelincuentes se hagan pasar por nuestro banco, compañía de teléfono o eléctrica e incluso por el soporte técnico de algún servicio de los que utilizamos habitualmente, como Microsoft. No olvidemos que también pueden suplantar a cualquier entidad u organismo público o privado: Seguridad Social, Agencia Tributaria, etc. Una práctica muy sensata es comprobar que la persona es quien dice ser, pidiéndole que nos dé cierta información que la compañía debería conocer.
- Utilizar apps de rastreo de llamadas. En el mercado de las aplicaciones móviles existen varias apps que permiten identificar y bloquear llamadas provenientes de fuentes desconocidas o sospechosas