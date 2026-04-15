La Policía Nacional explica cómo anticiparse a una posible estafa al leer un QR en un restaurante

Cada vez son más los peligros que acechan a la población en temas relacionados con las estafas digitales o las ciberestafas. La más difundida y la que más conocimiento se tiene es la de phising, es decir, aquella en la que los ladrones se hacen pasar por un organismo oficial, una empresa o una entidad bancaria para que el receptor deje sus datos pensando que los estaba dejando a la organización real.

Sin embargo, hay otras como el QRishing, que es similar a la anterior, aunque en esta ocasión tiene su origen en uno de esos códigos QR que se ven en multitud de lugar y negocios de todo el mundo.

La Policía Nacional, en las últimas horas, ha hecho un vídeo publicado en sus redes sociales para alertar a la población de esta práctica y aconsejar cómo poder anticiparse para no ser víctimas.

"Truco infalible para no ser víctima de QRishing. Activar esta función en la cámara de tu móvil te puede ahorrar un disgusto", han explicado en un tuit, junto al que han compartido el vídeo.

En esa publicación aparece una agente para describir así esta técnica: "La estafa perfecta no hace ruido y esta no la ves venir, pero que no cunda el pánico. Te vamos a contar un truco rápido, infalible y fácil de ejecutar".

"Hablamos de los QR, los puedes encontrar en cualquier parte, como en la mesa de un restaurante, en el paquete que habías pedido y estabas esperando, en un parquímetro y hasta en una supuesta multa que te habían dejado en el coche. Son tres segundos, la cámara detecta el QR, te sale un enlace y estás dentro", ha proseguido la agente.

Entonces ha señalado que "lo que parece un QR real puede llevar una pegatina encima que al escanearla te dirija a una página web falsa con la apariencia del sitio real para robarte las credenciales".

Ahí es cuando ha explicado ese truco: "Tanto Android como IOS te permiten configurar el escaneo de la cámara, de forma que se muestre el enlace completo antes de abrirlo. Activar esta función revelará el dominio real del sitio web al que te va a dirigir el código QR".

Tal y como muestran en la pantalla, para la opción de IOS hay que entrar en la aplicación de la cámara y en ajustes y en cámara darle a activar "escanear códigos QR". Por su parte, en IOS los pasos son "configuración, Lens, desactivar abrir URLs automáticamente".