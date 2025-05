Alerta de una reconocida campaña de cosméticos por la estafa del cumpleaños en su nombre

"Happy birthday. Discover your gift from Rituals. Just click here...(link)". Este mensaje que te felicita por tu cumpleaños y que te asegura que la empresa de productos de belleza y casa Rituals que va a hacer un regalo si pulsas en el enlace que ponen al final es una estafa. Te puede llegar por correo electrónico o por SMS, pero no pertenece la empresa que dice.

Es más, Rituals ha mandado un comunicado hace unos días a los consumidores suscritos a su firma que dice: "Ten cuidado: está circulando un correo electrónico fraudulento. Lamentablemente, estafadores están usando el nombre de Rituals para enviar mensajes falsos cerca de tu cumpleaños por correo electrónico o SMS, en donde te piden que transfieras dinero. Este mensaje no es de nosotros". "Si recibes estos mensajes o similares, no hagas clic en ningún enlace ni transfieras dinero», añaden.

Rituals Cosmetics es una marca holandesa de productos de belleza, cosmética y fragancias y complementos para el hogar que cuenta con más de 120 puntos de venta en España. El fundador y CEO de esta firma es Raymond Cloosterman. Este empresario trabajó en la marca Unilever y posteriormente decidió crear su propio negocio, cuyos productos están inspirados en sus viajes a Nueva York, París y Londres. Su objetivo, según ha dicho en muchas ocasiones, era crear una marca de lujo, pero que fuera accesible, no solo se asociara con ocasiones especiales sino que pudiera usar a diario

Tras este suceso, la compañía sugiere, además, en su mensaje a los consumidores de la marca otra medida de precaución: "Si se ha deducido dinero de tu cuenta, contacta con tu banco para ver si es posible revertir la transferencia. Normalmente, esto sigue siendo posible en un plazo de dos meses. Si no estás seguro de cómo funciona, contacta con tu banco para obtener ayuda».

Y, finalmente, recuerda a todos los usuarios una última cosa importante: "Rituals sólo se comunica contigo a través de nuestras direcciones de correo electrónico oficiales, como newsletter@c.rituals.com o service@rituals.com".