Corre como la pólvora la estafa del "uy, número equivocado" y revelan el secreto para defenderte si eres atacado

Uno de los mayores 'problemas' que afrontan los hackers, estafadores y demás fauna del ecosistema delictivo que se ha ido conformando en los últimos años en el ámbito digital procede directamente de la información. Se ven obligados a reinventarse a medida que se publican noticias que advierten de los métodos que emplean para engañar a la gente y estafarles su dinero.

Esta es la nueva técnica que está arrasando en EEUU y que supone un auténtico quebradero de cabeza para el mismísimo FBI o para departamentos policiales concretos, como el de Gretna (Luisiana), según recoge HD Blog.

Ha sido bautizada como 'Oops, wrong number' ('Ups, número equivocado') y comienza como otras, con un SMS enviado a un teléfono móvil inteligente, da igual tanto Android como iOS. No, no es un intrincado sistema, la clave de esta estafa es que apela directamente a los instintos más básicos y altruistas del ser humano.

Si contestas, la estafa ha comenzado

Esta técnica se basa en enviar un mensaje de texto en el que el contenido alude directamente a otra persona. Por ejemplo, hablar de una reunión de trabajo, de una notificación, pero siempre dirigida a una supuesta persona en lugar del destinatario. De ahí lo de número equivocado.

Lo que buscan los estafadores es que respondan a ese SMS trasladando que se habrían equivocado de número, con el objetivo de iniciar una conversación. Todo vale en ese acercamiento, desde fingir que se tienen cosas en común, o si el escenario permite que cuele, intentar un acercamiento romántico tirando abiertamente los trastos.

A partir de ahí, una vez se ganan la confianza de la potencial víctima, la estafa en sí puede ser cualquiera de los habituales formatos, como una propuesta falsa de inversión en criptomonedas u otros esquemas fraudulentos destinados a robar dinero o datos personales.

¿Cómo evitarlo? Pues con la misma postura que has de mantener con cualquier otro tipo de posible estafa en el ámbito digital. No abras nunca ningún correo o SMS de contactos que no conozcas -eso incluye tu banco y tu compañía telefónica- y si lo has hecho, bajo ningún concepto, hagas clic en un enlace que vaya dentro.

