Alerta sanitaria: La AESAN advierte por posible presencia de cereulida en leche de fórmula infantil

Por medio de un comunicado, la empresa Lactalis Nutrición Iberia, ha notificado que ha tomado la decisión de sacar del mercado español un par de lotes de su marca de leche de fórmula infantil Damira, después de que se detectara la presencia de cereulida, una toxina producida por la bacteria Bacillus cereus que puede provocar síntomas de intoxicación alimentaria como náuseas y vómitos.

"Somos plenamente conscientes de que esta información puede generar preocupación entre los padres de niños pequeños. Hasta la fecha, no se ha recibido ninguna reclamación ni notificación vinculada al consumo de estos productos", expone parte del comunicado.

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición comparte la información a través de sus redes sociales, exponiendo que los lotes afectados son:

Damira Natur 1 (800g): Lote 8000003307

Damira Natur 2 (800g): Lote 8000003302

Pautas a tener en cuenta

La propia empresa alimentaria estipula ciertas indicaciones a tener en cuenta si tienes bajo tu poder alguno de los dos lotes afectados:

No consumir los productos pertenecientes a los lotes indicados.

No devolver estos productos al punto de venta.

Tomar una fotografía clara y legible del número de lote que figura en la base de cada envase afectado, con el fin de permitir la tramitación de su solicitud de compensación, siguiendo las indicaciones específicas del Servicio de Atención al Consumidor habilitado específicamente.

Desechar los productos afectados.

Un problema recurrente en el sector

Esta alerta llega en un momento sensible para la confianza de los consumidores en cuanto a la alimentación infantil. Cabe recordar que lo ocurrido con el producto de Lactalis Nutrición Iberia no es el único incidente que se ha reportado recientemente.

El pasado 12 de diciembre, Nestlé protagonizó la mayor retirada de su historia tras detectar Bacillus cereus en su leche Nidina 1, una alarma que terminó ampliándose a 36 lotes de 16 marcas diferentes en 47 países.