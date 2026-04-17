Confirmado por los nutricionistas: "Comer plátano todos los días no es malo para la mayoría, aunque puede ser más beneficioso alternar con otras frutas"

Pocas frutas han logrado hacerse un hueco tan fijo en el día a día como el plátano: está en mochilas, oficinas y rutinas deportivas gracias a su precio accesible, su facilidad para encontrarlo en cualquier época del año y lo cómodo que resulta consumirlo en cualquier momento. Pero más allá de su popularidad, cada vez surge una duda más común: ¿es realmente buena idea comerlo todos los días o conviene variar más de lo que pensamos?

La respuesta, según coinciden los nutricionistas, es más matizada de lo que parece. Realmente, tomar un plátano a diario no supone un problema para la mayoría de personas sanas e incluso puede ser una forma sencilla de asegurar una ración de fruta. Sin embargo, los expertos insisten en que la clave de una alimentación equilibrada no está en repetir siempre lo mismo, sino en apostar por la variedad.

En este contexto, los especialistas en nutrición recuerdan que no hay alimentos “buenos” o “malos” por sí solos, sino patrones de consumo más o menos equilibrados. “Comer plátano todos los días no es malo para la mayoría, aunque puede ser más beneficioso alternar con otras frutas”, asegura la nutricionista Lauren Manaker en declaraciones recogidas por Delish. Por ende, la recomendación no pasa por eliminarlo de la dieta, sino por integrarlo dentro de una alimentación variada que permita aprovechar lo mejor de cada alimento.

Varias cáscaras de plátano FedericoC vía Getty Images

Lo bueno del plátano

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) recomiendan que los adultos consuman entre 1,5 y 2 tazas de fruta al día, y aun así una gran parte de la población se queda corta. Sin ir más lejos, en Estados Unidos solo el 12,3% de los adultos alcanzó la recomendación, lo que refleja que el problema no está tanto en elegir una fruta concreta como en incorporar este grupo de alimentos de forma constante en la dieta diaria.

El plátano tiene argumentos de sobra para defender su sitio en la cesta de la compra. Es una fruta práctica, saciante y con un perfil nutricional interesante: aporta potasio, fibra y compuestos antioxidantes, además de almidón resistente cuando está menos maduro, algo que puede ayudar a la digestión y a mantener estable la sensación de saciedad. A su vez, su índice glucémico es bajo y su carga glucémica es moderada, por lo que no suele provocar picos bruscos de azúcar en sangre.

Los expertos coinciden en que el margen de riesgo es bajo en personas sanas. “Para una persona generalmente sana, es poco probable que comer un plátano al día cause hiperpotasemia, especialmente si el resto de su dieta no es excesivamente rica en alimentos con alto contenido de potasio”, resume Manaker. Ahora bien, “que sea sano” no significa que convenga convertirlo en la única fruta de la semana.

Las recomendaciones oficiales insisten en una dieta variada de combinar distintas frutas y verduras. La OMS también subraya la importancia de una alimentación diversa y rica en frutas y hortalizas, con al menos 400 gramos al día en conjunto. En ese marco, el plátano puede seguir ocupando su lugar sin problema en la dieta diaria, pero como una pieza más dentro del conjunto y no como la única opción habitual.