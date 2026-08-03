El consumo de aceite de oliva se dispara y el virgen extra bate récords en los hogares españoles 

El consumo de aceite de oliva en los hogares españoles creció un 20,4% en 2025 hasta los 318,7 millones de kilos, la mayor subida registrada desde que existe serie comparable. Paradójicamente, el gasto de las familias en este producto cayó de 2.107 a 1.527 millones de euros, un 27,5% menos, según un estudio de La Loma Market a partir del Panel de Consumo Alimentario del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

La razón para explicar este hecho paradójico, el de que su consumo se haya disparado, pero que al mismo tiempo nos hayamos gastado menos, es el precio. El kilo de aceite de oliva pasó de costar 7,96 euros de media en 2024 a 4,79 en 2025, un descenso del, nada más y nada menos, 39,8%. La reacción del consumo fue inmediata: cada español consumió 6,80 kilos frente a los 5,65 del año anterior, y el gasto medio por habitante bajó de 44,93 a 32,60 euros.

Pese al repunte, el volumen de 2025 continúa un 22,8% por debajo del de 2020 y un 28,6% por debajo del de 2010, cuando cada español consumía 9,72 kilos al año. Lo que ha hecho 2025 es frenar cuatro años consecutivos de caída y devolver el consumo a niveles de 2019.

El AVOE, consumo de récord

Especialmente destacable es la subida en el consumo del virgen extra —el más sano de los aceites de oliva por sus propiedades cardiosaludables y antioxidantes— que ha marcado un récord y ya representa el 43,55% del aceite de oliva que entra en los hogares.

Por comunidades, Andalucía encabeza el consumo total con 57,2 millones de kilos, seguida de Cataluña y la Comunidad de Madrid. En consumo por habitante el orden cambia: el País Vasco (8,79 kg) adelanta por tres centésimas a Galicia (8,76 kg), que ocupaba el primer puesto desde hacía años. Andalucía, la mayor región productora del mundo, se sitúa en el undécimo lugar, por debajo de la media española.

Mientras tanto, la cesta mucho más cara

El contraste con el resto de la compra es de diez a uno. En 2025 los hogares españoles gastamos un 4,8% más en alimentación y el precio medio del kilo de la cesta subió un 3,9%. El aceite de oliva fue de las pocas categorías donde el consumidor pudo llevarse más producto pagando menos dinero.