David, español viviendo en Noruega: "Muchos españoles no durarían ni un mes aquí y no es el por el frío, ni por el idioma, ni por la comida"

Los países nórdicos son vistos normalmente por los españoles como una especie de paraíso donde la vida es maravillosa y muy fácil. Es lógico si se tienen en cuenta algunos datos, en especial los del World Happiness Report 2026, que elaboran el Sustainable Development Solutions Network (SDSN), con apoyo de investigadores del Wellbeing Research Centre de la Universidad de Oxford, y se basa en datos de la Gallup World Poll.

De acuerdo con ese informe, Finlandia ocupa el primer puesto del mundo; Islandia, el segundo; Dinamarca, el tercero; Suecia el quinto y Noruega el sexto. Pero quienes han dado el paso y se han ido a vivir allí advierten de que no todo es tan bonito como parece e insisten en que el día a día puede hacerse duro para los españoles.

David, un catalán que vive en la localidad noruega de Bergen, es uno de ellos. Y ha sido muy sincero en un vídeo que ha publicado en TikTok, donde es conocido como palsand91.

"Quizá moleste a más de uno"

"Voy a decir algo que probablemente moleste a más de uno. Creo que muchos españoles no durarían ni un mes viviendo aquí en Noruega. Y no, no es el por el frío. Tampoco es por el idioma. Ni por la comida ni por la oscuridad del invierno. Tampoco. Creo que el verdadero problema sería otra cosa: la responsabilidad personal", señala.

"Y es que aquí no hay nadie encima de ti: nadie te persigue, nadie te controla constantemente, pero aún así se espera que hagas las cosas bien igualmente. Y es que aquí, en Noruega, muchas normas funcionan porque la gente decide cumplirlas y no es porque tengan miedo a que les pillen. Y eso fue uno de los mayores choques culturales que tuve al llegar aquí", admite.

"Y es que, cuanto más tiempo llevo aquí, más me doy cuenta de que una sociedad no funciona mejor porque tenga más normas. Funciona mejor cuando más gente decide respetarlas aunque nadie esté mirando", continúa antes de lanzar al aire una "pregunta incómoda": "¿El problema de España son las leyes o que nadie cree que las normas también van con ellos?".