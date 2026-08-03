La nueva ley antitabaco salta a la prensa internacional y el país con más turistas en España avisa a sus ciudadanos de nuevas multas

La nueva ley antitabaco ha empezado a dar titulares antes de pisar el Congreso. Tras la aprobación del proyecto de ley en el Consejo de Ministros el pasado 21 de julio, varios medios británicos ya trasladan a sus lectores advertencias sobre las restricciones que podrían encontrarse en sus vacaciones en España si la norma supera la tramitación parlamentaria.

El enfoque de esa cobertura no es sanitario ni regulatorio, sino puramente turístico: qué podrán hacer y qué no los visitantes británicos cuando viajen a España. Los titulares publicados en Reino Unido ponen el foco en la prohibición de fumar o vapear en playas, terrazas y piscinas, y en las nuevas zonas de exclusión alrededor de edificios públicos, con sus correspondientes multas.

Uno de cada cinco turistas proceden de Reino Unido

La atención británica no es anecdótica. Según los últimos datos oficiales, España recibió cerca de 19 millones de turistas procedentes del Reino Unido en 2025, el principal mercado emisor por delante de Francia y Alemania, y también el que más gastó: más de 23.600 millones de euros en el último año. Aproximadamente uno de cada cinco turistas extranjeros que visitan España es británico.

Ese peso explica la sensibilidad del sector hostelero y turístico, para el que el debate no gira solo en torno al contenido de la ley, sino a la imagen que proyecta. España compite cada verano con Portugal, Grecia, Italia o Marruecos por los mismos visitantes, y el temor del sector es que una parte de ellos perciba otros destinos como opciones más flexibles si el mensaje que les llega habla de sanciones y prohibiciones antes que de sol y playa, como inciden medios como Express o Euronews.

Todo ello, paradójicamente, en un momento en que España sigue liderando la recepción de turistas internacionales.

El espejo británico para reducir el tabaquismo

El contraste con Reino Unido añade otra capa al debate. Mientras España se mueve en torno al 20% de fumadores adultos, la tasa británica se ha reducido hasta rondar el 10%, según datos oficiales, tras años de descenso continuado.

Las autoridades del país han combinado las medidas clásicas de control del tabaco con una apuesta explícita por los vapeadores como herramienta para dejar el cigarrillo: el sistema público de salud (NHS) los recomienda a fumadores adultos que no consiguen abandonarlo por otras vías y participa en programas que facilitan kits de inicio gratuitos.

Para Londres, el objetivo no es prohibir toda la nicotina, sino acelerar la desaparición del cigarrillo, responsable de la gran mayoría de enfermedades asociadas al tabaquismo

En España, el proyecto de ley inicia ahora un recorrido parlamentario que puede durar meses y modificar el texto. Mientras tanto, la conversación sobre las vacaciones en España ya ha cambiado de tema en la prensa británica.