Exigen a la UE revisar el acuerdo con EEUU que permite que Instagram y otras redes funcionen en Europa: "Se agradecerían medidas"

Una reciente sentencia del Tribunal Supremo estadounidense sigue agitando las aguas al otro lado del mundo, en el Viejo Continente. El Comité Europeo de Protección de Datos (EDPB, por sus siglas en inglés) acaba de pedirle a la UE que revise, a raíz de ese fallo, el acuerdo con EEUU por el que se permite transferir datos personales entre Bruselas y Washington. Si la UE dictamina que ese acuerdo no puede continuar, la continuidad en el mercado europeo de Instagram y otras redes sociales estará en entredicho.

De sobra es conocido que el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) es una de las normas en materia de privacidad digital más sólidas del planeta. Pero muchos de los datos de los usuarios que las tecnológicas recopilan en la UE acaban tratándose fuera de sus fronteras. Por ello, el bloque comunitario firma acuerdos con otras jurisdicciones para garantizar que esas transferencias de datos fuera de la Unión no vulnere el RGPD.

Durante muchos años, el acuerdo entre la UE y EEUU para la transferencia de datos personales ha sido un quebradero de cabeza en ambas orillas del Atlántico. Las revelaciones de Edward Snowden (destapando cómo agencias federales estadounidenses espían a sus ciudadanos) provocó que los acuerdos previos rubricados entre Bruselas y Washington fuesen recurridos ante la justicia.

En 2023, la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen y el expresidente de EEUU Joe Biden firmaron el tercer acuerdo para la transferencia de datos entre ambos mercados (después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea invalidara los dos anteriores en sentencias de 2015 y de 2020). El período en el que no hubo acuerdo provocó que tecnológicas como Meta advirtieran a sus inversores de que sin acuerdo su continuidad en el mercado europeo podría verse comprometida.

Ahora vuelve ese riesgo: el EDPB ha escrito a la Comisión recordando que la reciente sentencia del Supremo estadounidense cambia sustancialmente las normas. El acuerdo entre la UE y EEUU estipulaba que ambas partes deben tener "autoridades de supervisión independientes". Esta sentencia del Supremo, bautizada Trump v. Slaughter, falla que la Comisión Federal del Comercio (la CNMC estadounidense) está bajo el control directo de Trump, con lo que el órgano deja de ser de facto independiente.

Quién es el EDPB y por qué Instagram está en peligro en Europa

Ahora es el Comité Europeo de Protección de Datos quien ha resultado bastante explícito: "El EDPB observa respetuosamente que la Comisión Europea, en la decisión de adecuación que sustenta el Marco de Privacidad de Datos UE-EEUU, hace referencia explícita a la independencia de las autoridades estadounidenses". Una independencia de la que la Comisión Federal del Comercio estadounidense ya no disfruta, a tenor de la sentencia de finales de junio.

"Dadas las posibles consecuencias que la sentencia del Supremo de EEUU puede tener para la UE, el EDPB solicita a la Comisión Europea que evalúe detenidamente si esto afecta al funcionamiento de la decisión de adecuación del Marco de Privacidad de Datos y agradecería que se adoptaran las medidas pertinentes", continúa.

El EDPB es el órgano que aglutina a todas las autoridades de protección de datos de los Veintisiete países de la UE. En ella participa, por ejemplo, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). Y que su presidenta, Anu Talus, haya remitido esta carta al comisario europeo Michael McGrath es un punto de inflexión. Apenas horas después de que trascendiera la sentencia estadounidense, Max Schrems, activista austríaco en defensa de la privacidad europea, ya avisó de sus consecuencias.

El propio Schrems es el artífice de que los dos acuerdos previos entre la UE y EEUU para transferir datos fueran invalidados: fue él quién los llevó a la justicia comunitaria. La última vez que este acuerdo estuvo invalidado Meta tuvo que reconocer ante sus inversores, mediante una comunicación vía el regulador de mercados, que su continuidad en el mercado europeo podría verse comprometida. Sin un acuerdo para transferir datos a EEUU, Instagram podría dejar de existir en el Viejo Continente.

Estos movimientos se producen además en un momento en el que cada vez más países europeos están introduciendo medidas para garantizar la protección de los menores en los espacios digitales. El Gobierno de España quiere, al igual que ya sucede en Francia, introducir pasarelas que verifiquen realmente la edad de los usuarios que acceden a este tipo de servicios, y vetar a los menores de 16 años de tener cuentas en estas redes.