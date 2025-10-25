Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
El riquísimo alimento de Galicia que necesita todo un ritual para abrirlo sin perder un dedo en el intento
El riquísimo alimento de Galicia que necesita todo un ritual para abrirlo sin perder un dedo en el intento

Una técnica que exige destreza y mucha paciencia en cada intento.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
Un plato de ostras.Getty Images/iStockphoto

En las rías gallegas hay pequeños tesoros que saben a mar y pocos despiertan tanta admiración como la ostra. Desde las bateas hasta las mesas de restaurantes finos, este bivalvo se ha ganado el apodo de “trufa del mar” por su sabor delicado y su fama internacional. Eso sí, aunque es sinónimo de lujo y placer, abrir una ostra es todo un reto: exige destreza y mucha paciencia para hacerlo de forma correcta.

Para comer una ostra no basta con abrirla y listo, se trata casi de un pequeño ritual. El primer gesto, y también el más peligroso si no se hace con cuidado, es abrir la concha. Para ello existe un instrumento específico: el abreostras, una navaja corta, robusta y sin filo diseñado para separar las valvas. El objetivo de este cuchillo especial no es cortar, sino ejercer una leve presión hasta lograr que la concha ceda.

La técnica correcta consiste en colocar el molusco sobre un paño doblado con la parte más plana hacia arriba para poder introducir con cuidado la punta del cuchillo en la bisagra, ejerciendo una presión controlada hasta escuchar un pequeño clic. Después hay que deslizar la hoja por el interior para separar el músculo que mantiene unidas las valvas. Se recomienda hacerlo con un guante protector que cubra la mano que sujeta la ostra para evitar cortes.

Sobre su degustación

Una vez abierta, hay otra regla de oro: no tirar el líquido interior. Esa agua de mar contenida en la valva es parte esencial del sabor, por lo que vaciarla o limpiarla en exceso empobrece la experiencia. Lo ideal es abrir las ostras justo antes de servirlas para preservar su frescura y aroma que recuerda al Atlántico. Lejos de terminar aquí, el ritual continúa en la degustación, para lo que es fundamental prescindir de cubiertos y utilizar las manos.

El protocolo clásico insta a comprobar con un pequeño tenedor que la carne está suelta y deslizar la ostra junto con su jugo sobre la lengua. Se debe dejar reposar un segundo en la boca, de esta forma se aprecia su textura cremosa y las notas salinas, minerales o yodadas que varían según la procedencia. Algunos de los acompañamientos más habituales son un chorrito de limón natural o unas gotas de mignonette, una vinagreta francesa de chalotas y vinagre.

De esta forma se potencia su sabor sin enmascararlo. En cuanto a la bebida, los espumosos brut y los blancos atlánticos, como el albariño, son compañeros naturales que limpian el paladar entre bocado y bocado. En resumen, una apertura cuidada para conservar el jugo, atención a cada detalle y paciencia para saborear cada pieza transforman un acto sencillo en una pequeña ceremonia del Atlántico.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

