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Ibán Yarza, experto en pan: "Si en Francia vas a 10 panaderías sin conocerlas, es fácil que siete den un pan más que digno, lo cual no se puede decir de Madrid o de Bilbao"
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Ibán Yarza, experto en pan: "Si en Francia vas a 10 panaderías sin conocerlas, es fácil que siete den un pan más que digno, lo cual no se puede decir de Madrid o de Bilbao"

Defiende que la calidad del pan depende de la cultura gastronómica de cada territorio.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
Un panadero sacando pan recién horneado del horno en una panadería
Un panadero sacando pan recién horneado del horno en una panadería.Getty Images

Hay alimentos que no entienden de fronteras, y el pan es uno de ellos: está en casi todas las mesas del mundo, pero cada territorio lo ha moldeado a su manera, con sus ritmos, sus harinas y su cultura gastronómica. En unos lugares se honra como un oficio y en otros se ha dejado caer en la rutina de lo rápido y lo barato. Por eso hablar de pan es hablar también de identidad, de tradición y de la forma en que cada territorio cuida lo que come.

En ese contexto, el panadero Ibán Yarza insiste en que no se trata solo de comparar recetas o técnicas, sino de entender qué ha pasado con la cultura panadera en países como España. En una conversación reciente en el podcast ‘Gominolas de petróleo’, el divulgador usa el pan como una forma de leer cómo han cambiado nuestros hábitos, nuestro gusto y nuestra exigencia como consumidores, hasta llegar a un escenario donde conviven tradiciones muy ricas con una oferta cada vez más estandarizada y de menor calidad.

En el vídeo, su comparación más rotunda apunta a Francia, que para él sigue siendo el país europeo que mejor ha conservado la cultura panadera. “Si en Francia vas a 10 panaderías sin conocerlas, es fácil que siete den un pan más que digno, lo cual no se puede decir de Madrid o de Bilbao”, asegura. Una afirmación con la que subraya la brecha de calidad y cultura panadera que, a su juicio, todavía separa a unos países de otros.

¿Y en España?

El experto matiza que esa pérdida de cultura panadera no afecta por igual a todo el territorio. En su opinión, el noroeste peninsular, especialmente Galicia, es una de las zonas donde mejor se ha conservado el aprecio por el buen pan. Lo atribuye a factores como la dispersión geográfica y la continuidad de pequeños hornos tradicionales, que han permitido mantener vivas ciertas formas de hacer y entender el pan.

En ese contexto, señala que todavía es posible encontrar una relación más cercana y cotidiana con el oficio panadero, menos industrializada y más ligada a la tradición local. Esa continuidad no solo se traduce en una mayor presencia de panes con identidad propia, sino también en una forma distinta de valorar el producto, donde el pan no es un simple acompañamiento, sino un alimento con carácter, historia y peso cultural.

Su diagnóstico no se queda en la geografía, sino que Ibán también habla de que el gran problema en España es la normalización del mal pan y la confusión del consumidor ante los distintos precios industriales. A su juicio, el pan bueno no depende de la etiqueta de “artesano” ni de la maquinaria, sino del proceso, donde influyen factores como los tiempos, la fermentación, la técnica y, sobre todo, el respeto por el oficio.

Sandra Hernández Jiménez
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Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

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