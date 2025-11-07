Juliette Martin, nutricionista, revela los platos más saludables si vas a un restaurante chino: "Cuanto menos empanado y rebozado, mejor"

Los restaurantes chinos ofrecen una enorme variedad de platos, con sabores intensos y combinaciones que invitan a probarlo todo. Entre arroces, fideos, carnes salteadas y entrantes crujientes, es fácil dejarse llevar por la tentación y acabar pidiendo más de la cuenta. Sin embargo, si queremos disfrutar de este tipo de comida sin excesos, conviene saber cuáles son las opciones más equilibradas y saludables de la carta.

En este contexto, la nutricionista británica Juliette Martin, que trabaja como terapeuta nutricional en Londres, ha desgranado qué platos conviene elegir si vas a pedir comida en un restaurante chino y quieres cuidar la salud sin renunciar al capricho. Sus recomendaciones, recogidas por el Daily Mail, se basan en priorizar proteínas magras, verduras y técnicas de cocinado ligeras para minimizar el impacto calórico y en sodio de muchos platos habituales.

La cocina china fue una de las primeras gastronomías internacionales que se asentaron en España y, desde los años 60 y 70, los restaurantes chinos se han convertido en un pilar del take-away y de la oferta urbana española. No obstante, la comida china “suele tener un contenido bastante alto de sal, por ejemplo, lo que con el tiempo puede causar estragos en nuestra presión arterial, retención de líquidos e hinchazón", advierte la experta.

Varios platos de comida típica de China fang jie vía Getty Images

¿Qué es lo más sano?

Juliette Martin aconseja buscar platos basados en alimentos integrales y cocinados al vapor, escalfados o salteados con poco aceite, y evitar fritos y productos muy rebozados. “Por regla general, cuanto menos empanado y rebozado, mejor”, resume la nutricionista, que también recuerda la necesidad de elegir comida que tenga suficiente proteína y fibra, ya que se digieren más despacio y, por ende, ayuda a alargar la sensación de saciedad.

La experta recomienda además aplicar una regla práctica al pedir: “proteína del tamaño de la palma de la mano, la mitad de verduras y luego carbohidratos”. En cuanto a platos concretos, Martin pone como ejemplo positivo las gambas con salsa: una opción rica en proteína magra y fibra si se prepara sin rebozado y con pocas salsas densas. Las verduras como bok choy, brócoli o pak choi suelen ser también elecciones bastante saludables.

Comida china en una mesa. Getty Images

También hay alternativas a los acompañamientos tradicionales. Por ejemplo, los rollitos de primavera fritos tienden a ser calóricos y ricos en grasas saturadas; pero los rollitos de verano, envueltos en papel de arroz y servidos fríos, reducen calorías y grasa y aportan más verduras. De la misma forma, las sopas y los caldos ligeros pueden ser una buena forma de empezar la comida y ayudar a no comer en exceso, aunque conviene vigilar las sopas que llevan fideos fritos o wontons crujientes porque elevan el contenido graso.

En resumen, si vas a pedir comida china y buscas una opción más sana, prioriza proteínas magras, muchas verduras, técnicas de cocinado ligeras y evita fritos, empanados y salsas densas o muy saladas. Con esos ajustes se puede disfrutar de la cocina china sin convertir una comida puntual en un exceso habitual.