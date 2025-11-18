Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
La AESAN alerta de listeria en siete fiambres loncheados: si se tienen en casa, no hay que comerlos
Estos productos han sido retirados del mercado.

La AESAN alerta por presencia de Listeria monocytogenes en productos cárnicos.
La AESAN alerta por presencia de Listeria monocytogenes en productos cárnicos.AESAN

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha alertado de la presencia de Listeria monocytogenes en siete fiambres loncheados elaborados por un mismo fabricante. "Estos productos están siendo retirados de los canales de comercialización", ha indicado la AESAN.

Los productos concretos que se han visto afectados son los siguientes:

Chopped lata finas lonchas

Nombre de marca: Nuestra Alacena (DIA)

Aspecto del producto: Envasado loncheado 150 g

Número de lote y fecha de caducidad: 252761 con fecha de caducidad 17/11/2025, y 252771 con fecha de caducidad 18/11/2025

Peso de unidad: 150 g

Pavo trufado con pistachos

Nombre de marca: Serrano

Aspecto del producto: Envasado loncheado

Número de lote y fecha de caducidad: 252771 con fecha de caducidad 18/11/2025

Peso de unidad: 150 g

Mortadela de pavo con aceitunas

Nombre de marca: La tabla

Aspecto del producto: Envasado loncheado

Número de lote y fecha de caducidad: 252761 con fecha de caducidad 17/11/2025, y 252771 con fecha de caducidad 18/11/2025

Peso de unidad: 200 g

Mortadela de pavo

Nombre de marca: La tabla

Aspecto del producto: Envasado loncheado

Número de lote y fecha de caducidad: 252761 con fecha de caducidad 17/11/2025, y 252771 con fecha de caducidad 18/11/2025

Peso de unidad: 200 g

Chopped de pavo

Nombre de marca: La tabla

Aspecto del producto: Envasado loncheado

Número de lote y fecha de caducidad: 252761 con fecha de caducidad 17/11/2025, y 252771 con fecha de caducidad 18/11/2025

Peso de unidad: 200 g

Maxi pavo

Nombre de marca: La tabla

Aspecto del producto: Envasado loncheado

Número de lote y fecha de caducidad: 252761 y 252763 con fecha de caducidad 17/11/2025.

Peso de unidad: 325 g

Maxi york

Nombre de marca: La tabla

Aspecto del producto: Envasado loncheado

Número de lote y fecha de caducidad: 252761 y 252763 con fecha de caducidad 17/11/2025.

Peso de unidad: 450 g

Según la información de la AESAN, la distribución de estos productos ha abarcado Andalucía, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Comunidad de Madrid, País Vasco y Comunidad Valenciana, "si bien no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas".

Como ante cualquier otra alerta alimentaria, recomiendan a aquellas personas que hayan podido comprar los productos afectados que no los consuman. "En el caso de haber consumido alguno de los productos de los lotes afectados y presentar sintomatología compatible con la listeriosis (vómitos, diarrea o fiebre), se recomienda acudir a un centro de salud", agregan.

Elena Santos
Elena Santos
Tengo el honor de ser la redactora jefa en El Huff. ¿Qué quiere decir esto? Que coordino el día a día de las secciones, los enfoques de esa mirada Huff que intentamos ponerle a la actualidad y las coberturas. En lo personal, que me lo paso muy bien.

 

Sobre qué temas escribo

Durante una década he estado enfocada en temas de cultura, estilo de vida y salud mental. Desde la pandemia, en El Huff hemos puesto mucho enfásis en esto último, con temas duros pero necesarios, como son la prevención del suicidio o la soledad no deseada, hasta qué es la felicidad y cómo alcanzarla. También he moderado los encuentros en directo Con la salud en mente, en los que trasladábamos a expertos en salud mental preguntas de los lectores sobre temas concretos, como ansiedad, duelo perinatal, problemas para dormir o relaciones tóxicas.

 

Mi trayectoria

Nací en Valladolid y ya de pequeña jugaba a hacer entrevistas y me inventaba mis propias revistas, así que estaba claro. Me licencié en Periodismo y Comunicación audiovisual por la Universidad Carlos III de Madrid y en 2007 me estrené como becaria en la web de Cinco Días, justo cuando empezaba a estallar la crisis financiera de 2007, así que fue el mejor lugar para aprender. Durante cuatro años estuve en la Cadena SER, donde dos años hice información local en antena, en Radio Madrid, y otros dos fui redactora en CadenaSER.com. Tras dos años en Terra, donde estuve al frente del fin de semana y formé parte del equipo de portada, en 2014 entré en El Huff. Desde entonces y hasta julio de 2025 he estado vinculada a la sección de Tendencias, que ahora es LIFE. Me encanta leer y no entiendo la vida sin bailar.

 

 

