La AESAN alerta de listeria en siete fiambres loncheados: si se tienen en casa, no hay que comerlos
Estos productos han sido retirados del mercado.
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha alertado de la presencia de Listeria monocytogenes en siete fiambres loncheados elaborados por un mismo fabricante. "Estos productos están siendo retirados de los canales de comercialización", ha indicado la AESAN.
Los productos concretos que se han visto afectados son los siguientes:
Chopped lata finas lonchas
Nombre de marca: Nuestra Alacena (DIA)
Aspecto del producto: Envasado loncheado 150 g
Número de lote y fecha de caducidad: 252761 con fecha de caducidad 17/11/2025, y 252771 con fecha de caducidad 18/11/2025
Peso de unidad: 150 g
Pavo trufado con pistachos
Nombre de marca: Serrano
Aspecto del producto: Envasado loncheado
Número de lote y fecha de caducidad: 252771 con fecha de caducidad 18/11/2025
Peso de unidad: 150 g
Mortadela de pavo con aceitunas
Nombre de marca: La tabla
Aspecto del producto: Envasado loncheado
Número de lote y fecha de caducidad: 252761 con fecha de caducidad 17/11/2025, y 252771 con fecha de caducidad 18/11/2025
Peso de unidad: 200 g
Mortadela de pavo
Nombre de marca: La tabla
Aspecto del producto: Envasado loncheado
Número de lote y fecha de caducidad: 252761 con fecha de caducidad 17/11/2025, y 252771 con fecha de caducidad 18/11/2025
Peso de unidad: 200 g
Chopped de pavo
Nombre de marca: La tabla
Aspecto del producto: Envasado loncheado
Número de lote y fecha de caducidad: 252761 con fecha de caducidad 17/11/2025, y 252771 con fecha de caducidad 18/11/2025
Peso de unidad: 200 g
Maxi pavo
Nombre de marca: La tabla
Aspecto del producto: Envasado loncheado
Número de lote y fecha de caducidad: 252761 y 252763 con fecha de caducidad 17/11/2025.
Peso de unidad: 325 g
Maxi york
Nombre de marca: La tabla
Aspecto del producto: Envasado loncheado
Número de lote y fecha de caducidad: 252761 y 252763 con fecha de caducidad 17/11/2025.
Peso de unidad: 450 g
Según la información de la AESAN, la distribución de estos productos ha abarcado Andalucía, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Comunidad de Madrid, País Vasco y Comunidad Valenciana, "si bien no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas".
Como ante cualquier otra alerta alimentaria, recomiendan a aquellas personas que hayan podido comprar los productos afectados que no los consuman. "En el caso de haber consumido alguno de los productos de los lotes afectados y presentar sintomatología compatible con la listeriosis (vómitos, diarrea o fiebre), se recomienda acudir a un centro de salud", agregan.