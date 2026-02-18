Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
La UE cambia las normas para Shein, Temu o AliExpress: confirmado el recargo de 3 euros por categoría de artículo a partir de julio de 2026
Si en un mismo pedido llegan dos tipos de artículos distintos, el recargo será de 6 euros; si hay tres categorías, el coste se incrementa a 9 euros, y así sucesivamente.

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Imagen de archivo de las apps Temu, Shein y AliExpress en un teléfono inteligente.
Imagen de archivo de las apps Temu, Shein y AliExpress en un teléfono inteligente.

Comprar 'gangas' y 'chollos' a través de plataformas como Shein, Temu o AliExpress dejará de ser tan barato a partir del verano de 2026. La Unión Europea ha aprobado un nuevo recargo aduanero para los paquetes pequeños que lleguen desde fuera del territorio comunitario.

La medida, anunciada con anterioridad, establece un derecho fijo de 3 euros por cada categoría de artículo incluida en envíos valorados en menos de 150 euros. Es decir, no se pagará una sola tasa por paquete, sino una por cada tipo de producto diferente que haya dentro.

El ejemplo es sencillo: si en un mismo pedido llegan dos tipos de prendas distintas, el recargo será de 6 euros; si hay tres categorías, el coste subirá a 9 euros, y así sucesivamente.

La decisión, tal y como recogen desde la UE, busca poner fin a una exención que permitía hasta ahora que los paquetes de bajo valor entraran sin pagar aranceles. Según las instituciones europeas, esa ventaja había quedado desfasada con el auge del comercio electrónico y perjudicaba a los vendedores dentro de la UE.

"La supresión de la exención obsoleta para los paquetes pequeños ayudará a apoyar a las empresas de la UE y a cerrar vías para vendedores sin escrúpulos"
Makis Keravnos, ministro de Hacienda de la República de Chipre.

"A medida que el comercio electrónico se expande a escala mundial, las normas aduaneras de la UE deben ir adaptándose. La supresión de la exención obsoleta para los paquetes pequeños ayudará a apoyar a las empresas de la UE y a cerrar vías para vendedores sin escrúpulos", señaló en este sentido Makis Keravnos, el ministro de Hacienda de la República de Chipre. 

"Ahora tenemos que avanzar con decisión en la reforma aduanera general, que es una pieza clave del rompecabezas para que la UE sea más competitiva y segura", agregó Keravnos.

Empezará a aplicarse a partir del 1 de julio

La nueva tasa empezará a aplicarse el 1 de julio de 2026 y tendrá carácter provisional hasta 2028. Durante ese periodo, Bruselas prevé poner en marcha un nuevo sistema aduanero digital que permitirá aplicar aranceles normales a todos los productos que entren en el mercado europeo.

El cambio llega tras un auténtico boom de los envíos baratos desde fuera de la Unión Europea. De hecho, tan solo en el año 2024 entraron unos 4.600 millones de paquetes pequeños, y más del 90 % procedían de China.

