Un carnicero desvela cuál es la carne que le sale más rentable: "Trabajamos siempre con lo que sabemos que se vende"

El emprendedor y creador de contenido Adrián G. Martín (@adriang.martin) ha investigado en las carnicerías sobre su rentabilidad, especialmente al ser un mercado dominado por los supermercados y ha intentado responder a la pregunta de si llega a ser un negocio rentable o si están hundidos por culpa de los grandes supermercados.

Para ello ha acudido a la carnicería más popular de su barrio y a la que siempre suele acudir para hablar con uno de sus empleados, David, a quien le ha preguntado cuál es la carne que más se vende y cuál suele ser la más rentable.

"La carne que más se vende en una carnicería sería el pollo y la más rentable es el cerdo", ha revelado David. En cuanto a la rentabilidad de un chuletón de carne madurada, según siempre el empleado, sería de un 25%, mientras que el pollo sería un 20%. El cerdo, lo más rentable, un 28%.

El producto más caro que tienen, el chuletón de Wagyu, que vale unos 200 euros el kilo, también tendría un 20% de rentabilidad. Sobre cómo gestionan la merma de la carne madurada, David ha dejado claro que en esa carnicería tienen en cuenta en el precio final la merma del animal, por lo que repercute en el precio.

¿Hay carne que no se vende?

Según el carnicero, no llegan al punto de tener que tirar carne porque no se ha vendido porque trabajan gestionando la compra, "trabajar siempre con lo que sabemos que se va a vender".

Es indudable que la carne "está más de moda que nunca" y David confiesa que en las carnicerías están notando un incremento del pedido de chuletones. "Nos hemos adaptado a eso, vienen de pueblos con curiosidad a comprar", ha contado.

Curiosamente, David no ve "competencia" entre las carnicerías locales y grandes supermercados. "Lo que tenemos aquí son productos frescos, allí tienen productos envasados, con gases, pruebas una pechuga de aquí y allí y hay un mundo diferente", ha opinado.