Las 8 cosas que nunca debes donar en una tienda de segunda mano: "No es una buena acción en absoluto"

Ordenar es a menudo vital para organizar y optimizar tu espacio. Pero hay que ser responsable y saber que no todo puede ir sin más al cajón de las donaciones la clave si decidimos por dar este paso es ver si es o no es útil. Donar artículos que no se pueden revender ni reutilizar crea una mayor carga para los empleados y voluntarios de las tiendas de segunda mano (y, en algunos casos, para los compradores) y no es una buena acción en absoluto.

Así que si tienes dudas, aquí tienes una lista sobre aquellos utensilios que puedes tener pensado donar y que no, no es una buena idea.

Vasos y vajillas rotos o con algún desperfecto. Puede parecer obvio, pero no lo es tanto y hay que tener mucho cuidado ya que, más allá de lo obvio - que puede dañar a alguien- terminan por ser utensilios a los que es más que complicado darles una nueva vida.

Tecnología antigua, que todavía no puede considerarse vintage. Es decir: un tocadiscos, o discman retro pueden ser un auténtico tesoro, peeeero aquella tecnología que tenga más de cinco años, pero que aún no se considera vintage, generalmente se considera obsoleta. Hablamos, por ejemplo, de un iPhone 7 que ya no se actualiza o de un MacBook.

Evidentemente, juegos o puzzles incompletos tampoco es una buena idea.

Ojo también con la ropa interior. Muchas tiendas solo aceptan aquella que esté completamente nueva, con etiquetas. Así que si pretendes donar este tipo de ropa, mejor asegúrate y llama previamente para saber si la aceptan y en qué estado. Esto se extiende a los bañadores. Lo mismo con la ropa de cama: por motivos de higiene es mejor que preguntes a las tiendas si la aceptan.

Velas usadas. Vale, no te gusta el olor, pues no las lleves a una tienda de segunda mano porque solo van a servir para que terminen en la basura y añadir trabajo innecesario a los trabajadores de las tiendas.

Y en la línea de la ropa, lo mismo con los muebles rotos. Piensa que lo mejor es siempre facilitar utensilios que estén listos para usar.