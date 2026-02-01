El primer ministro británico pide que Andrés de Inglaterra declare ante el Congreso de EEUU por sus vínculos con el caso Epstein

El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, ha apuntado este sábado que Andrés Mountbatten-Windsor, recientemente despojado de su título de príncipe de Inglaterra, debería comparecer ante el Congreso de Estados Unidos sobre su presunta relación con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein. La administración Trump publicó este viernes nuevos documentos que, una vez más, lo comprometen.

"En términos de testificar, siempre he dicho que cualquiera que tenga información debe estar preparado para compartirla. No se puede ser victimista si no se está preparado para ello. Las víctimas de Epstein deben ser la primera prioridad", ha argumentado el premier británico en declaraciones a la prensa recogidas por la cadena británica Bbc.

Starmer ha sugerido que el hermano del rey Carlos III debería "considerar personalmente" la solicitud de los demócratas estadounidenses en el Congreso de responder a una serie de preguntas como parte de su investigación sobre Epstein, algo a lo que Mountbatten-Windsor se ha negado en reiteradas ocasiones.

Una de las fotografías difundida por la Casa Blanca sobre el caso Epstein. via REUTERS

2.000 vídeos y 180.000 imágenes

Los comentarios del primer ministro británico llegan después de que el Departamento de Justicia de EEUU revelase este viernes un paquete de más de 2.000 vídeos y 180.000 imágenes relacionados con la presunta red de prostitución y tráfico de menores de Epstein, en el marco de la Ley de Transparencia aprobada ad hoc en noviembre de 2025.

Entre los nuevos documentos figuran varias fotografías en las que el expríncipe Andrés aparece de rodillas junto a la mujer no identificada en un espacio interior que coincidiría, según BBC Verify, con el interior de la mansión de Jeffrey Epstein en Nueva York.

Previamente, el propio Starmer había instado ya a Andrés de Inglaterra a compartir cualquier detalle en su poder en relación con el caso del fallecido empresario, tras varias negativas del miembro de la Familia Real británica a testificar en el marco de esta investigación.

"No haré comentarios sobre su caso en particular. Pero el principio general que he mantenido durante mucho tiempo es que cualquiera que tenga información relevante en relación con este tipo de casos debe aportar esas pruebas a quienes las necesiten", argumentó el jefe del Gobierno de Reino Unido ya en noviembre del año pasado.

Pese a haber negado en reiteradas ocasiones su implicación en delito alguno, el rey Carlos III retiró oficialmente el título de príncipe a su hermano Andrés a principios del mismo mes, tal y como había anunciado previamente la Casa Real británica en medio de las constantes acusaciones y sospechas sobre sus vínculos con Epstein.

Esta confirmación llegó apenas una semana después de que la familia real británica iniciara el proceso formal para retirar los títulos de Andrés, expulsado asimismo de la mansión en la que residía en Windsor, al oeste de Londres. La actuación fue defendida por la realeza británica como "necesaria" a pesar de que continuaba negando las acusaciones en su contra.

El expríncipe guarda silencio, de momento

El hermano del rey de Inglaterra, de momento, guarda silencio tras la aparición en los nuevos archivos de Epstein. Las dos fotografías que lo comprometen son el primer tema de portada en diarios como The Times, Daily Mail, Daily Telegraph o The Sun. En ellas, Andrés, que aparenta tener entonces unos cuarenta años aparece vestido de manera informal con unos vaqueros y un polo blanco.

En una de las dos imágenes, Andrés mira de frente a la cámara, mientras que en la otra tiene una mano sobre el vientre de la mujer, que muestra una actitud pasiva. Al fondo se aprecia la presencia de otra persona con los pies encima de una mesa, en lo que parece un ambiente desenfadado.

Pero hay más: en los archivos de Epstein revelados este viernes, aparecen correos que pueden comprometer aún más a la persona de Andrés, como los que Epstein escribió en agosto de 2010 prometiéndole enviarle a Londres a una joven "rusa, de 26 años, inteligente y hermosa, de fiar y que ya tiene tu email". El destinatario del mensaje firmaba como "HRH (Su Alteza Real) el Duque de York".

En la serie de correos aparecen además invitaciones cruzadas entre Epstein y Andrés a visitarse en sus respectivas residencias. La invitación de Andrés a Epstein al mismo Palacio de Buckingham (residencia oficial de la entonces reina Isabel) se produjo en septiembre de 2010, solo un mes después de que Epstein dejara de estar en arresto domiciliario y cuando ya era público y notorio su perfil de depredador sexual.

"Encantado de que vengas aquí a BP (siglas del Palacio de Buckingham). Ven con quien tú quieras, yo voy a estar libre de 4 a 8", escribe el que parece ser Andrés, a lo que Epstein respondió: "Nos vemos a las 4".