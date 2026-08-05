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El mayorista que surte a los estrella Michelin de Madrid, sobre el tomate: "Cuando la gente dice que ya no hay tomates buenos, creo que no ha buscado lo suficiente"
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El mayorista que surte a los estrella Michelin de Madrid, sobre el tomate: "Cuando la gente dice que ya no hay tomates buenos, creo que no ha buscado lo suficiente"

Jan, responsable de Frutas Eloy, asegura que todavía existen variedades con un sabor excepcional y reivindica el producto de temporada frente a quienes creen que "los tomates ya no saben a nada".

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
Persona cortando tomate.Santiago Urquijo Zamora

"Los tomates ya no saben como antes". Es una de las frases más repetidas cuando se habla de alimentación. Sin embargo, quienes trabajan cada día con algunos de los mejores restaurantes de España no están de acuerdo.

Es el caso de Jan, responsable de Frutas Eloy, uno de los mayores distribuidores de fruta y verdura de Mercamadrid y proveedor habitual de numerosos restaurantes con estrella Michelin y hoteles de cinco estrellas. Durante una entrevista en el canal de YouTube España a Bocados, defendió que el problema no es el tomate, sino no saber dónde buscarlo.

Su reflexión llegó mientras mostraba distintas variedades de tomate al creador del contenido. Tras cortar uno de ellos y probarlo, lanzó una afirmación rotunda. "Yo lo siento, pero cuando la gente dice que ya no hay tomates buenos, creo que no ha buscado lo suficiente".

Mucho más que el tomate de supermercado

Durante el recorrido por sus instalaciones, Jan explica que existen decenas de variedades diferentes de tomate, muchas de ellas prácticamente desconocidas para el gran público. Entre ellas aparecen los tomates ibéricos de Zamora, el tradicional huevo de toro, el corazón de buey o incluso el llamativo tomate piña, una variedad francesa de color amarillento que sorprende tanto por su aspecto como por su sabor.

Mientras iban probándolos, ambos destacaban la textura carnosa, el aroma y la intensidad de unas variedades que poco tienen que ver con la imagen habitual del tomate uniforme que suele encontrarse en muchos supermercados.

"Esto es una historia de amor entre un tomate y yo", bromeaba el entrevistador tras probar uno de ellos.

El secreto está en buscar

Jan insiste en que España sigue produciendo tomates de enorme calidad y considera injusto extender la idea de que ya no existen buenos ejemplares.

Su trabajo consiste precisamente en seleccionar cada día el producto que termina llegando a algunos de los restaurantes más exigentes del país, donde la calidad de la materia prima resulta decisiva. "Cada día jugamos una final", resume al explicar el nivel de exigencia con el que trabajan para abastecer a cerca de un millar de clientes.

Por eso, cuando escucha que "los tomates ya no saben a nada", su respuesta siempre es la misma: todavía existen tomates extraordinarios, pero hay que saber dónde encontrarlos.

Una defensa del producto de calidad que, según deja entrever durante toda la conversación, empieza mucho antes de que llegue a la cocina de un restaurante con estrella Michelin.

Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

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