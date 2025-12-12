La crisis humanitaria en Sudán: perspectivas de una trabajadora en el terreno

"Nos estamos muriendo de hambre". Jamila (un nombre cambiado para proteger su identidad), una agricultora de Sudán de 30 años, hizo una pausa y me miró antes de continuar. "Con la guerra, no hay comida, ni asistencia sanitaria, ni educación, ni vivienda, ni trabajo, ni dinero. No hay nada que comer. Realmente necesitamos comida, solo queremos comida".

Sudán se enfrenta a la peor crisis humanitaria del mundo, pero no recibe la atención internacional que merece dada la magnitud del sufrimiento humano. Tras más de dos años de conflicto armado, más de la mitad de la población -33 millones de personas- necesita asistencia humanitaria. La hambruna se ha extendido por todo el país, las tasas de desnutrición siguen aumentando y los altos precios debido a la inflación galopante han dejado a muchos sin dinero suficiente para comprar alimentos. En algunas zonas, la gente ha recurrido a comer hojas de árboles y pienso para animales para sobrevivir.

Trabajo en Acción contra el Hambre, una organización humanitaria internacional dedicada a acabar con el hambre en Sudán. Durante una reciente visita al terreno para evaluar nuestros programas, hablé con muchos sudaneses que compartían experiencias similares a las de Jamila.

Durante mi visita sobre el terreno, pude ver con mis propios ojos el impacto de la guerra en el hambre. Vi a cientos de madres llevando a sus hijos desnutridos en busca de tratamiento a centros de salud y clínicas, algunas desplazadas, otras desnutridas; muchas sin poder encontrar fuentes de ingresos para alimentar a sus hijos. Una madre con gemelos me contó que antes del conflicto podía ir al mercado y comprar comida, pero ahora no puede permitirse ni siquiera los alimentos básicos.

Más de 14 millones de personas se han visto obligadas a huir de sus hogares, dejando atrás sus tierras, sus medios de vida y todo lo que les era familiar para enfrentarse a la incertidumbre del desplazamiento. Las familias se refugian en campamentos superpoblados o en espacios abiertos, a menudo sin comida, agua o seguridad adecuadas.

Una madre me dijo: "Llegué aquí sin nada. Mis siete hijos y yo viajamos durante ocho días. Fue muy difícil. No teníamos nada que comer ni beber". Otra mujer que vive en un campamento de desplazados me compartió: "Perdí todas mis cosas. Llegué sin nada y empecé de cero. Al principio, sólo podía depender de la ayuda humanitaria". Decenas de miles de personas que viven en El Fasher, en el norte de Darfur, se han visto desplazadas desde finales de octubre debido al aumento de la violencia en la ciudad. Esto ha ejercido una mayor presión sobre los ya escasos recursos de las ciudades vecinas a las que han huido los civiles.

Además, muchas personas no tienen adónde acudir cuando enferman. Hasta el 80 % de los hospitales y clínicas de las zonas afectadas por el conflicto han dejado de funcionar, lo que deja a aproximadamente dos tercios de la población sin acceso a atención sanitaria, incluso cuando se propaga un brote de cólera. Las mujeres y las niñas se enfrentan a retos aún mayores: muchas de ellas se encuentran entre los 12,2 millones de personas con mayor riesgo de sufrir violencia sexual y de género en Sudán.

A pesar de los graves desafíos y las terribles condiciones de vida a las que se enfrentan las personas y las comunidades, los sudaneses se han organizado y se han cuidado unos a otros durante toda la crisis. Los grupos locales mantienen vivas las comunidades de Sudán. A pesar de contar con recursos mínimos y poca financiación, han proporcionado comidas y alimentos a las comunidades, han apoyado a los centros de salud y han reparado los sistemas de agua esenciales, especialmente en lugares a los que las organizaciones humanitarias internacionales no pueden llegar.

En Acción contra el Hambre, estamos respondiendo a la crisis de Sudán ayudando a las familias a cultivar alimentos y cosechas, acceder a agua potable, recibir atención sanitaria e iniciar sus propios negocios. A pesar de la inseguridad y otros retos, nuestros equipos siguen proporcionando tratamiento para la desnutrición y el cólera, ayuda económica, suministros agrícolas, apoyo psicosocial y otros servicios a quienes más lo necesitan.

A medida que la crisis humanitaria en Sudán sigue empeorando, ahora es más urgente que nunca tomar medidas para poner fin al sufrimiento humano generalizado. Una persona desplazada de 60 años con la que hablé me compartió los mismos sentimientos de innumerables sudaneses cuando me dijo: "Espero que el conflicto termine y la situación de seguridad se estabilice. Espero tener más alimentos, ingresos y una vida segura y saludable". Una madre me explicó: "El mundo nos ha olvidado. La gente fuera de Sudán no sabe lo que está pasando aquí. Pero espero que empiecen a comprender que aquí hay muchas necesidades. Necesitamos que el mundo pare la guerra, que ayude a la gente y nos permita volver a nuestros hogares. Necesitamos la paz porque, cuando llegue la paz, todo vendrá a nosotros".

El pueblo de Sudán merece atención, apoyo y paz. Depende de todos nosotros apoyarles, ya sea informándonos sobre la crisis, presionando a nuestros representantes políticos para que actúen o haciendo donaciones. El mundo no puede seguir mirando hacia otro lado.