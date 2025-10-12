Ni el café ni la cerveza: un hostelero revela el producto que más dinero da a los bares españoles

En España la hostelería no solo es uno de los pilares más importantes de la economía, sino que también marca la vida social: bares y restaurantes son el lugar de encuentro del día a día y la competencia entre ellos es intensa. Según datos del INE, hay alrededor de 184.000 bares en todo el país, una cifra que subraya la importancia y la extensión de este sector. Pero, ¿sabías que es lo que da más dinero a estos locales y les permite mantenerse a flote?

Muchos podrían pensar que la respuesta a esta pregunta está en el café y la cerveza, ya que ambos son un fiel acompañamiento a una mañana o tarde cualquiera en una terraza y se suelen demandar con frecuencia, pero nada más lejos de la realidad. El camarero y creador de contenido Abraham Mateo ha desmentido esta falsa creencia, revelando cuál es el producto que sale más rentable a este tipo de tipo de establecimientos.

La afirmación, hecha durante una entrevista en el podcast Rompiendo Esquemas, ha reavivado el debate sobre cuáles son los verdaderos motores económicos de la hostelería en España. “Si yo vendiera el café a siete euros, sí le sacaría beneficio”, asegura el hostelero. Aunque este sea un producto estrella, el tiempo que ocupa el cliente en la mesa, el uso de espacios y servicios como el wifi y el precio al que se suele vender hacen que el café no siempre compense.

El café ha dejado de ser el producto que más beneficio dan en un bar. Moment Editorial/Getty Images

“Es el alcohol, está claro”

En la otra cara de la moneda, Abraham deja claro que el producto que más dinero aporta a la caja de un bar “es el alcohol, está claro”, afirma rotundamente. Aunque el consumo de alcohol en España ha descendido con el paso del tiempo, el país sigue entre los europeos con mayor ingestión; a escala continental la media se sitúa en 8,8 litros por persona al año, según la OMS. Además, el alcohol sigue siendo la droga más consumida en España, según la última encuesta EDADES.

Por esta misma razón, para los bares es muy fácil rentabilizar el coste de los licores y otras bebidas alcohólicas. “La gente compra una botella de Ballantine’s a 20 euros. Con dos o tres cubatas, ya la tienes (amortizada). Y si sacas 10 o 12, pues multiplicas por mucho algo rápido y sencillo”, explica Galera. Los licores y combinados suelen venderse con márgenes brutos muy superiores a los de cualquier refresco, de modo que una sola botella puede traducirse en beneficios rápidos.

Botellas de alcohol en un bar. Geography Photos / Universal Images Group via Getty Images

Galera también aprovechó para hablar del menú del día, una fórmula que, aunque hoy se percibe como una oferta económica y de servicio al cliente, tiene su origen en la legislación turística de la España franquista y fue diseñada en su momento para atraer y contener al turismo. Hoy para muchos locales no es tanto una fuente de altos beneficios directos como una herramienta para fidelizar clientela y llenar el comedor en horas valle.