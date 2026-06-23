El chef José Andrés le manda un mensaje a Ferrán Torres tras las últimas imágenes: "Sigue así chaval y recuerda..."

Ferran Torres ha sido uno de los nombres propios de la Selección Española en lo que va de mundial. El jugador del Fútbol Club Barcelona ha estado en el punto de mira por algún que otro fallo en el primer partido del Mundial contra Cabo Verde, donde tuvo una clara ocasión que mandó al larguero.

En el segundo partido contra Arabia Saudí, el delantero del Fútbol Club Barcelona fue suplente y salió en la segunda parte, donde marcó un gol que fue anulado por fuera de juego.

En redes se ha viralizado una escena de ese momento cuando, en plena revisión para ver si era fuera de juego o no, las cámaras captaron cómo Ferran Torres, desesperado, implora que sea gol.

Una imagen que ha despertado mucha ternura en redes sociales y que ha puesto de manifiesto que, por mucho dinero que ganen, los jugadores de fútbol son personas que sienten, padecen y les afectan las críticas.

Apoyo de José Andrés

Por ello, el chef José Andrés, premio princesa de Asturias de la Concordia por su labor con su ONG World Central Kitchen ha mandando un claro mensaje a Ferran Torres de cara a los próximos partidos de España.

El próximo encuentro del combinado nacional es contra la Uruguay de Marcelo Bielsa y de Federico Valverde en la madrugada del viernes al sábado— a las dos— con el primer puesto en juego.

"Déjalo ir", ha empezado diciendo en inglés José Andrés. Y ha proseguido: "Orgulloso de ti, por estar ahí y desear lo que todo España deseaba! Sigue así chaval y recuerda…..los que te queremos y apoyamos, sabemos que hay que intentarlo muchas veces para marcar alguno!…".

El delantero español, con 7 a la espalda, ha logrado un hito en su último encuentro con la Selección Española y se ha convertido, con 59, en el valenciano con más partidos con España, superando a Raúl Albiol.

Además, el jugador también iguala a Antonio Puchades como el valenciano con más partidos disputados en un mundial, con un total de media docena de envites.