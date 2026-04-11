Omar Corral, enólogo, revela sus secretos a la hora de elegir un vino en España: "¿Te fijas en esto cuando eliges una botella?"

Hombre de mediana edad bebiendo una copa de vino con rostro feliz, de pie y sonriendo con confianza mostrando los dientes.

España mantiene una fuerte cultura vinícola que sigue formando parte del día a día de millones de consumidores. Desde regiones históricas como La Rioja o Ribera del Duero hasta zonas emergentes, el vino continúa ligado a la gastronomía y al estilo de vida mediterráneo.

Según los datos más recientes del Sistema de Información de Mercados del Sector Vitivinícola (INFOVI), el consumo aparente de vino en España se situó en torno a los 9,7–9,8 millones de hectolitros durante el periodo 2023-2024, una cifra que refleja estabilidad tras los cambios provocados por la pandemia y la inflación.

En este contexto, el enólogo Omar Corral ha compartido en su cuenta de TikTok @catacaldus una guía sencilla para elegir mejor una botella. Su pregunta es directa: “¿Te fijas en esto cuando eliges un vino?”. La respuesta, según explica, pasa por entender la pirámide de clasificación del vino en España y no quedarse únicamente con el nombre de la región.

La pirámide del vino en España

Corral explica que el sistema se organiza en forma de pirámide. En la base se sitúan los vinos de mesa, que apenas tienen regulación y cuyo origen es más difuso. Un escalón por encima se encuentran las Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP), que ya cuentan con un origen definido y cierta normativa, aunque más flexible.

España cuenta con más de 40 IGP. Como comenta Corral, aquí se incluyen vinos como "Vino de la Tierra de Castilla" o "Vino de la Tierra de Cádiz", donde existe mayor libertad en variedades y métodos de elaboración. Según el enólogo, esta categoría permite proyectos experimentales y propuestas muy interesantes.

Denominación de Origen

El siguiente nivel corresponde a las Denominaciones de Origen Protegidas (DOP), donde ya aparece una identidad más marcada del vino. España cuenta con 96 DOP, que incluyen denominaciones conocidas como Ribera del Duero, Rueda o Rías Baixas.

En estas categorías existen normas específicas sobre variedades de uva, rendimiento por hectárea, procesos de elaboración y tiempos de crianza. Es el nivel en el que la mayoría de consumidores sitúa la "calidad", aunque Corral insiste en que no siempre es así.

"El hecho de que un vino tenga denominación de origen no significa automáticamente que esté en la parte más alta de la pirámide", explica. De hecho, muchos consumidores creen que elegir una DO es apostar por el nivel máximo, cuando todavía existen categorías superiores.

DOCa y vinos de pago

Por encima de las DOP se encuentran las Denominaciones de Origen Calificadas (DOCa). En España solo existen dos: Rioja y Priorat. Estas cuentan con controles adicionales y normas más estrictas sobre trazabilidad y producción.

Sin embargo, Corral señala que el verdadero "top" de la pirámide lo ocupan los vinos de pago. Se trata de vinos procedentes de un único viñedo con características únicas, que deben elaborarse y embotellarse en la propia finca. En España hay alrededor de una veintena.

No todo es calidad, también es regulación

El enólogo insiste en que la clasificación no siempre indica calidad, sino nivel de regulación, origen y tipicidad. Esto significa que pueden encontrarse vinos excelentes fuera de una DOP y otros más convencionales dentro de ella.

Por eso, recomienda no decantarse solo solo por el nombre de la región, sino fijarse en la categoría, el origen concreto y el estilo de elaboración. Comprender esta pirámide, concluye, puede cambiar completamente la manera en que los consumidores seleccionan una botella y ayudarles a descubrir vinos más allá de los habituales.