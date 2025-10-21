Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
11 grupos míticos cuya separación aún lloran los fans
La música, como todo en la vida, también tiene su final. Hay bandas cuya ruptura no fue solo el colofón de una discografía, sino el cierre abrupto de una época para millones de seguidores.

Sandra Hernández Jiménez
NirvanaLa banda terminó de forma trágica cuando Kurt Cobain murió inesperadamente. Para muchos de sus fans fue una pérdida abrupta: no solo se marchó la voz de una generación, sino que también se esfumó cualquier posibilidad de evolución o reconciliación artística.Getty Images
QueenLa enfermedad y posterior fallecimiento de Freddie Mercury hicieron que el Queen original dejara de existir. Aunque el resto de miembros continuaron en distintos formatos y hayan coincidido en alguna ocasión, la química y el carisma que definieron la banda eran irreemplazables.Getty Images
The BeatlesUna mezcla de tensiones creativas, negocios y proyectos personales acabó fragmentando la aclamada banda de música. El anuncio público de la separación puso fin a años de una química cultural única. Los fans no solo perdieron a una banda musical, sino al icono colectivo que marcó toda una década.CBS via Getty Images
ABBA
ABBALos divorcios entre algunos miembros de la banda y el cansancio de giras y presiones llevaron al cuarteto a tomarse una larga pausa que se interpretó como ruptura. El contraste entre sus temas alegres y ese final silencioso dejó a muchas generaciones con la sensación de un final agridulce.Robin Platzer/getty IMAGES
OasisLa rivalidad abierta entre los hermanos Gallagher terminó por romper la banda: peleas, cancelaciones y el adiós definitivo de Noel cerraron una etapa de himnos y confrontación pública. Para los fans fue especialmente doloroso porque la ruptura fue visible y constante, en vez de un simple adiós.Getty Images
NSYNCEl grupo entró en una pausa indefinida cuando varios miembros, sobre todo Justin Timberlake, emprendieron carreras en solitario; la decisión fue más pragmática que dramática, pero dejó a toda una generación sin su boyband de referencia.Getty Images
Backstreet BoysAunque nunca hubo una ruptura como tal, las sucesivas pausas, los proyectos individuales y las tensiones puntuales entre algunos miembros de la banda los llevó a una incertidumbre difícil de gestionar.Getty Images
One DirectionTras la marcha de un miembro y el anuncio de un “hiato” prolongado, el grupo se disolvió en la práctica mientras cada componente buscaba su camino en solitario. Para su fandom adolescente fue como ver a una familia separarse, un sentimiento que se ha agravado con la reciente muerte de Liam Payne.Getty Images
Little MixLa banda femenina optó por una pausa para que las integrantes explorasen proyectos personales; después de varios años de éxitos y la ausencia de noticias sobre una posible reunión, la decisión se percibió como un cierre parcial que obligó a sus seguidores a aceptar un final casi a cámara lenta.Getty Images
AurynLa boyband española decidió poner punto y final tras años de actividad y agotamiento acumulado; sus miembros optaron por proyectos individuales y la escena pop nacional perdió una de sus bandas de música más aclamadas por los adolescentes.Getty Images
Panic! at the DiscoLo que comenzó como una banda coral fue transformándose con el tiempo en la banda sonora de toda una generación. Brendon Urie, voz y rostro del proyecto, anunció que disolvía la banda para centrarse en su familia y su vida personal ante la llegada de su primer hijo.
Getty images
