7 libros españoles que han ganado el Goya a mejor guion adaptado
Cultura

7 libros españoles que han ganado el Goya a mejor guion adaptado

La puesta en escena de una obra que ya hemos leído es un doble reto. El guionista que más premios Goya de esta modalidad ha obtenido es Rafael Azcona. Muchas de estas películas y títulos son grandes obras maestras

Susana Pérez de Pablos
Un bosque animado en Galicia'El Bosque Animado', dirigida por José Luis Cuerda, es ya parte del cine clásico español. Ambientada en Galicia, recibió este Goya en 1987 y está basada en la novela de Wenceslao Fernández Flórez.GETTY IMAGES
  Una cinta de un autor y grande del cine español'El viaje a ninguna parte' es otro gran clásico. La película estaba basada en la novela escrita precisamente por el conocido actor Fernando Fernán Gómez, quien también dirigió esta cinta.In Pictures via Getty Images
  Una obra teatral hecha espectáculoCon la adaptación del guión realizada por Carlos Saura y Rafael Azcona, ¡Ay Carmela! es una adaptación de una obra teatral escrita por José Sanchis Sinisterra, protagonizada por Carmen Maura.Getty Images
  Un rey español muy pasmadoBasada en la figura del rey Felipe IV, 'El rey pasmado' es una adaptación de la novela de Gonzalo Torrente Ballester 'Crónica del rey pasmado'. El guión es de Gonzalo Torrente Malvido y Juan Potau.GETTY IMAGES
  Un etarra infiltrado en el corazón de Madrid'Días contados', dirigida por Imanol Uribe y basada en la novela de Juan Madrid, es un 'thriller' sobre Antonio, un etarra infiltrado en Madrid. En la foto, monumento a las víctimas de terrorismo.LightRocket via Getty Images
  La vida recreada de un pueblo en Galicia'La lengua de las mariposas' es una adaptación del relato en lengua gallega 'A lingua das bolboretas', del libro de relatos '¿Que me queres, amor?' (¿Qué me quieres, amor?), de Manuel Rivas.Getty Images
  En la España de los girasoles ciegosRodada entre Orense, Madrid y Segovida, 'Los girasoles ciegos' es una adaptación del libro de relatos del mismo nombre, de Alberto Méndez. Transcurre en 1940 y fue un gran éxito de taquilla.Getty Images
