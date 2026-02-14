Castigar a los pobres: la derecha alemana quiere obligar a los parados a limpiar calles a cambio de su subsidio

El ministro presidente del Land alemán Sajonia-Anhalt, Sven Schulze (CDU), ha provocado un debate encendido a costa de las ayudas a parados.

El nuevo ministro presidente del Land alemán Sajonia-Anhalt, Sven Schulze (CDU), apenas lleva un mes en el cargo y ya ha encendido el debate social en Alemania. En declaraciones al Bild am Sonntag, ha propuesto que quienes reciben la renta básica deberían realizar servicios comunitarios obligatorios, como rastrillar hojas o palear nieve.

La idea no es nueva dentro de la Unión Demócrata Cristiana. Pero llega en un momento de tensión política, con la derecha alemana presionando para endurecer las condiciones del llamado Bürgergeld (renta ciudadana).

¿Es legal obligar a trabajar a quien cobra subsidio?

En parte, sí. En Alemania ya existen las denominadas "oportunidades de trabajo con subsidido para gastos adicionales", conocidas popularmente como "trabajos a un euro". Se trata de empleos complementarios destinados, sobre todo, a desempleados de larga duración para facilitar su reintegración gradual al mercado laboral.

Estos programas existen desde la década de 1920. Hasta 1969 fueron obligatorios para acceder a prestaciones por desempleo, aunque el enfoque cambió en los años 60: el objetivo dejó de ser ocupar a los parados y pasó a ser reintegrarlos en empleos regulares.

Según la Agencia Federal de Empleo en Alemania, en enero participaron unas 39.000 personas en estas medidas, una cifra similar a la del año anterior (alrededor de 100.000 en todo el ejercicio). La condición fundamental es que estas tareas no sustituyen empleos existentes: no pueden desplazar a trabajadores con contrato.

Lo que la Constitución prohíbe

Otra cosa distinta es imponer una obligación general de trabajo como condición para recibir la renta básica. Eso chocaría con la Ley Fundamental alemana.

El artículo 12 de la Constitución establece que nadie puede ser obligado a realizar un trabajo determinado, salvo en el marco de un deber público general aplicable a todos. El trabajo forzoso solo es posible en caso de privación de libertad ordenada judicialmente.

Además, el Tribunal Consitucional Federal de Alemania dictaminó en 2019 que están prohibidas las obligaciones laborales que persigan el "paternalismo estatal" o intentos de "mejora" coercitiva. También señaló que no pueden imponerse sanciones que sitúen a los beneficiariso por debajo del nivel mínimo de subsistencia.

En otras palabras: una obligación laboral automática para todos los perceptores del subsidio sería inconstitucional.

¿Sirve realmente obligar a limpiar calles?

Más allá del debate jurídico, también está la cuestión práctica. El objetivo de las oficinas de empleo es colocar a las personas en trabajos estables. Barrer hojas o quitar nieve difícilmente mejora la empleabilidad en sectores cualificados.

Un portavoz del Ministerio Federal de Trabajo ha recordado que ofrecer oportunidades laborales sin ánimo de lucro conlleva altos costes administrativos. Para que un desempleado palée nieve, alguien debe organizar horarios, facilitar herramientas y ropa adecuada, supervisar el trabajo y gestionar la logística. Todo eso requiere recursos.

Un estudio de 2023 del Instituto de Investigación del Empleo (IAB) concluyó que los "trabajos de un euro" tienen un impacto limitado en la estabilidad laboral. En personas muy alejadas del mercado de trabajo pueden generar un pequeño efecto positivo.

Pero en quienes todavía tienen opciones reales de empleo, incluso pueden tener un efecto negativo.

Debate político en pleno giro conservador

La propuesta de Schulze se enmarca en un endurecimiento general del discurso sobre la asistencia social en Alemania. Para parte de la derecha, el subsidio genera dependencia. Para sus críticos, medidas como estas estigmatizan a los desempleados y simplifican un problema estructural.

El debate no es solo económico, sino también simbólico: ¿la renta básica es un derecho ligado a la dignidad o una contraprestación que debe "ganarse" con trabajo comunitario?

Por ahora, la ley marca límites claros. Pero la discusión está abierta. Y, como suele ocurrir en Alemania, lo que empieza en un Land puede acabar influyendo en el debate federal.

Cómo funciona la renta básica en España

Comparemos con la legislación y medidas en España. En España no existe una renta básica universal aprobada; lo que hay es una renta mínima condicionada, cuyo pilar estatal es el Ingreso Mínimo Vital (IMV), complementado por rentas autonómicas.

Es una prestación mensual para hogares en pobreza, condicionada a nivel de renta, patrimonio, residencia y composición familiar, creada por Real Decreto‑ley 20/2020; gestión estatal vía Seguridad Social. Beneficia a unas 750 mil familias (en torno a 2,1-2,3 millones de personas) según cifras de 2025.