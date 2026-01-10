A qué hora son mañana los Globos de Oro: cuándo y dónde ver la gala y la alfombra roja

La madrugada del domingo al lunes en España tendrá lugar la gala de los Globos de Oro, antesala de los Óscar, con Sirât como esperanza española.

Tras el aluvión de fiestas y eventos en Navidad puede parecer que enero no trae grandes cosas, más allá de las rebajas, pero para los cinéfilos la "fiesta" comienza ya, con la celebración de los Globos de Oro, la llamada antesala de los Óscar y que siempre da pistas de quién se nomina y gana en la primera, sobre la segunda.

Son los primeros grandes premios cinematográficos del año, aunque ya los Critics Choice Awards han dado el primer golpe sobre la mesa con la victoria de Timothée Chalamet como mejor actor y Jacob Elordi como mejor actor de reparto, dos nombres que ya marcan el pulso de la carrera.

Pero la atención se desplaza a los Globos de Oro, una de las citas más mediáticas del año, solo eclipsada por los propios Óscar o un festival como Cannes. Si necesitas o quieres saber todo sobre estos premios, allá va la guía definitiva para no perderte nada y arrasar en un cuestionario sobre este evento.

Cuándo se celebran los Globos de Oro y dónde ver la gala

Será en la madrugada del domingo 11 de enero cuando tiene lugar la ceremonia, más sobria que los Óscar, pero con igual glamour, donde se citan la flor y nata de Hollywood y del mejor cine europeo y mundial.

La comediante y actriz Nikki Glaser presentará por segundo año consecutivo la ceremonia de entrega de premios. Como es habitual, las nominaciones combinan cine de autor, grandes producciones y series que ya han pasado por festivales como Cannes, Venecia o San Sebastián.

La ceremonia podrá seguirse desde España a través de Movistar Plus+ que, como cada año, retransmite estos galardones. Lo hará a partir de las 00:25 de la madrugada del domingo al lunes, aunque la ceremonia en sí comienza a las 02:00 horas (hora peninsular española y 17:00 hora local de Los Ángeles).

A qué hora comienza la alfombra roja

Para los que les gusta el glamour más que el cine, o por igual, la cita con los Globos de Oro comienza antes de la ceremonia en sí, la famosa alfombra roja donde van desfilando con sus mejores galas todos los candidatos y estrellas del cine invitadas.

Podrás ver casi toda la alfombra roja, ya que comienza a las 00:00 horas, hora peninsular española, y recuerda que Movistar Plus+ conecta 25 minutos después, con lo que tendrás hora y media de glamour en vena.

Nuestra esperanza: Sirât

Es la película española que más dio que hablar en los últimos tiempos, consiguiendo incluso hitos que no han logrado Pedro Almodóvar o Alejandro Amenábar. El director, Oliver Laxe, sí. Ya entró en la shortlist de los Óscar en cinco categorías.

Sirât puede consolidar su fenómeno internacional aún más si gana los dos premios a los que opta, dos nominaciones históricas: a Mejor película internacional y a Mejor banda sonora original, esta última para Kangding Ray.

Aunque Laxe se queda fuera de la categoría de Mejor Director, el reconocimiento refuerza la trayectoria internacional de una película que ya fue Premio del Jurado en el Festival de Cannes y que ha sido elegida como candidata de España a los Óscar 2026.

En su camino hacia el Globo de Oro, el principal obstáculo es la producción noruega Valor sentimental, una de las favoritas de la temporada.

Las películas y series más nominadas

El liderazgo en nominaciones lo ostenta Una batalla tras otra, la nueva película de Paul Thomas Anderson, con nueve candidaturas. Muy cerca aparecen Valor sentimental (8), Los pecadores (7) y Hamnet (6). Cierran el grupo de títulos destacados el Frankenstein de Guillermo del Toro y Wicked: Parte II, ambas con cinco nominaciones cada una.

En televisión, The White Lotus manda. Con su tercera temporada se convierte en la serie más nominada del año con seis candidaturas, gracias a su nueva etapa ambientada en Tailandia.

Le siguen Adolescencia, la serie creada por Stephen Graham, con cinco nominaciones, y Separación (Severance), que suma cuatro. También con cuatro aparece Solo asesinatos en el edificio, consolidada ya como una de las comedias de referencia del momento y de los últimos años.

Premios honoríficos: Mirren y Parker

Matthew Broderick, Sarah Jessica Parker y James Wilkie Broderick en la serie de CBS Golden Eve: los Globos de Oro honran a Helen Mirren y Sarah Jessica Parker. CBS Photo Archive

La gala también reservará espacio para el homenaje. Helen Mirren, de 80 años, recibirá el Premio Cecil B. DeMille por su trayectoria cinematográfica, una carrera avalada por un Óscar (La Reina), tres Globos de Oro y su reciente nominación por la serie MobLand.

Por su parte, Sarah Jessica Parker, de 60 años, será distinguida con el Premio Carol Burnett, que reconoce su aportación a la televisión, desde Sexo en Nueva York hasta su labor como productora. Ambos galardones la sitúan junto a nombres como Meryl Streep, Tom Hanks, Oprah Winfrey, Viola Davis o Norman Lear.

Con las cartas ya sobre la mesa, los Globos de Oro vuelven a marcar tendencia. No siempre predicen el resultado final de los Óscar, pero sí señalan —con bastante precisión— qué historias, películas y series van a dominar la conversación cultural de los próximos meses.