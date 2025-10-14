Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Aitana anuncia nuevos conciertos de su gira 'Cuarto Azul': fechas y cómo conseguir las entradas
Cultura

Cultura

Aitana anuncia nuevos conciertos de su gira 'Cuarto Azul': fechas y cómo conseguir las entradas

La catalana ha anunciado fechas en España y Latinoamérica.

Marina Prats
Marina Prats
Aitana en su concierto el pasado mes de julio en Madrid.Redferns

Aunque parecía que el pasado mes de julio Aitana había puesto la guinda al pastel con su doble fecha en el Riyadh Air Metropolitano, la catalana ha anunciado las fechas de su gira mundial, en la que pasará por Latinoamérica y por varias ciudades de España a lo largo de 2026.

Esta nueva gira para presentar el que es su cuarto álbum de estudio comenzará en el Lollapalooza Argentina el 15 de marzo y tiene previsto su final en el mes de noviembre en México, después de recorrer buena parte de España.

Lo hará con citas en festivales como el Granca Live Fest en Gran Canaria o el Mallorca Live, pero también con paradas en localidades como Úbeda, Avilés, Albacete o Fuengirola. En Madrid y Barcelona estará los próximos 11 y 4 de septiembre de 2026, respectivamente.

Estas son todas las fechas del Cuarto Azul World Tour:

  • 14 de marzo – Lollapalooza (Argentina)
  • 22 de marzo – Estéreo Picnic (Colombia)
  • 9 de mayo – Roquetas de Mar
  • 15 de mayo – Murcia
  • 22 de mayo – Valencia
  • 29 de mayo – Albacete
  • 5 de junio – Sevilla
  • 12 o 13 de junio – Mallorca Live
  • 19 de junio – Fuengirola
  • 26 de junio – Avilés
  • 4 de julio – Granca Live Fest
  • 10 de julio – Zaragoza
  • 12 de julio – Cádiz
  • 18 de julio – Úbeda
  • 22 de julio – A Coruña
  • 4 de septiembre – Barcelona
  • 11 de septiembre – Madrid
  • 18 de septiembre – Bilbao
  • 9 de octubre – Monterrey (México)
  • 21 de octubre – Buenos Aires (Argentina)
  • 30 de octubre – Guadalajara (México)
  • 31 de octubre – Querétaro (México)
  • 4 de noviembre – Puebla (México)
  • 6 de noviembre – Ciudad de México (México)

No obstante, la autora de temas como Las Babys, Mariposas o 6 de febrero ha dejado la puerta abierta a más fechas. "LATAM, EUROPA, NORTEAMÉRICA… anunciamos pronto más fechas. nos vemos pronto. una nueva gira. una nueva era 💙", ha escrito en el post de X para el anuncio de la gira.

Cuándo salen las entradas y cómo conseguirlas

Para poder comprar las entradas para todos estos conciertos, habrá que esperar hasta el próximo lunes 20 de octubre cuando comenzará la preventa. Esta preventa estará dividida en dos fases, ambas destinadas a clientes Santander: la primera comenzará a las 10h para aquellos que tengan la tarjeta Aitana y a las 12h se abrirá a todos los clientes Santander.

La venta general estará abierta a partir del 23 de octubre a las 12h. Los precios, por el momento no se conocen y se prevé que dependan de la ciudad y el recinto.

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.

Marina Prats
Marina Prats
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de LIFE en El HuffPost España y mi misión es acercarte la última hora del mundo de la cultura, la música y el entretenimiento.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo principalmente de música, cultura, cine, series y entretenimiento porque, aunque sirva para desconectar, bailar o echar un rato entre palomitas, la cultura esconde mucho más. Evitando el elitismo, trato de tender la mano a las nuevas tendencias de la industria musical o del audiovisual a través de entrevistas con artistas emergentes —que pronto dejarán de serlo— y compaginarlo con el análisis de lo más mainstream como Taylor Swift o Bad Bunny.


En estos ocho años he cubierto los Goya, los Oscar, el Benidorm Fest o Eurovisión. Sí, soy la responsable de los memes que han inundado la cuenta de X de El HuffPost en Eurovisión. Siempre buscando un contenido cercano, sin perder el rigor, contando más allá de lo que se pueda ver en la pantalla.
Aunque no siempre haya relación con la industria cultural, también he cubierto temas relacionados con el Feminismo y el colectivo LGTBIQ+.

 

He podido contar en primera persona con supervivientes del “Stonewall español” que es el Pasaje Begoña, denunciar la situación que viven los menores trans o hablar sobre qué significa la manosfera antes de que llegara a Netflix ‘Adolescencia’.

 

Mi trayectoria

Nací en Málaga, donde estudié Periodismo por vocación en la Universidad de Málaga, entre playlists de Spotify, discos y conciertos. Antes de incorporarme a El HuffPost en 2017, colaboré diversas revistas culturales y de entretenimiento. En 2016 trabajé en el departamento de comunicación de UPHO Festival, un festival de fotografía contemporánea urbana parte del proyecto europeo Urban Layers. Y, aunque sigo echando de menos Andalucía, me trasladé a Madrid para estudiar el Máster en Periodismo Cultural en la Universidad CEU San Pablo. En 2018, compaginé mi trabajo en El HuffPost con la coordinación de proyecto de la Bienal de Arte Contemporáneo de Fundación ONCE celebrada en CentroCentro. Desde 2017 trabajo en El HuffPost España, donde he logrado una nominación a los premios GLAAD y ser finalista de los Premios Papageno en 2022.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 