Aitana anuncia nuevos conciertos de su gira 'Cuarto Azul': fechas y cómo conseguir las entradas

Aunque parecía que el pasado mes de julio Aitana había puesto la guinda al pastel con su doble fecha en el Riyadh Air Metropolitano, la catalana ha anunciado las fechas de su gira mundial, en la que pasará por Latinoamérica y por varias ciudades de España a lo largo de 2026.

Esta nueva gira para presentar el que es su cuarto álbum de estudio comenzará en el Lollapalooza Argentina el 15 de marzo y tiene previsto su final en el mes de noviembre en México, después de recorrer buena parte de España.

Lo hará con citas en festivales como el Granca Live Fest en Gran Canaria o el Mallorca Live, pero también con paradas en localidades como Úbeda, Avilés, Albacete o Fuengirola. En Madrid y Barcelona estará los próximos 11 y 4 de septiembre de 2026, respectivamente.

Estas son todas las fechas del Cuarto Azul World Tour:

14 de marzo – Lollapalooza (Argentina)

22 de marzo – Estéreo Picnic (Colombia)

9 de mayo – Roquetas de Mar

15 de mayo – Murcia

22 de mayo – Valencia

29 de mayo – Albacete

5 de junio – Sevilla

12 o 13 de junio – Mallorca Live

19 de junio – Fuengirola

26 de junio – Avilés

4 de julio – Granca Live Fest

10 de julio – Zaragoza

12 de julio – Cádiz

18 de julio – Úbeda

22 de julio – A Coruña

4 de septiembre – Barcelona

11 de septiembre – Madrid

18 de septiembre – Bilbao

9 de octubre – Monterrey (México)

21 de octubre – Buenos Aires (Argentina)

30 de octubre – Guadalajara (México)

31 de octubre – Querétaro (México)

4 de noviembre – Puebla (México)

6 de noviembre – Ciudad de México (México)

No obstante, la autora de temas como Las Babys, Mariposas o 6 de febrero ha dejado la puerta abierta a más fechas. "LATAM, EUROPA, NORTEAMÉRICA… anunciamos pronto más fechas. nos vemos pronto. una nueva gira. una nueva era 💙", ha escrito en el post de X para el anuncio de la gira.

Cuándo salen las entradas y cómo conseguirlas

Para poder comprar las entradas para todos estos conciertos, habrá que esperar hasta el próximo lunes 20 de octubre cuando comenzará la preventa. Esta preventa estará dividida en dos fases, ambas destinadas a clientes Santander: la primera comenzará a las 10h para aquellos que tengan la tarjeta Aitana y a las 12h se abrirá a todos los clientes Santander.

La venta general estará abierta a partir del 23 de octubre a las 12h. Los precios, por el momento no se conocen y se prevé que dependan de la ciudad y el recinto.