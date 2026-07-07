Aitana, entusiasta seguidora de la selección, se plantea cambiar la hora de su concierto del viernes

Aitana es una entusiasta seguidora de la selección de futbol. Solo hay que ver su feed de Twitter para comprobar que ha seguido cada partido de la Roja con emoción y ha festejado cada victoria como la que más -especialmente teniendo en cuenta que su canción Superestrella la que suena en los estadios de Estados Unidos para celebrarlo-.

Pero a cuenta de la conquista de ayer y del pase de España a cuartos del Mundial, la cantante está viviendo un importante dilema porque el viernes a las 21.30 horas tiene concierto de su gira Cuarto Azul en Zaragoza y el partido comienza a las 21 horas.

Así se lo ha hecho saber a sus fans a través de un directo en sus redes sociales en el que asegura lleva dándole vueltas a la cabeza por la coincidencia del concierto con el partido: "Llevo toda la mañana viendo qué hacemos porque sé que hay gente que le da igual, pero hay otra mucha gente a la que no le da igual", aunque tiene claro que los asistentes ya se han organizado la vida y ella no va a trastocar sus planes.

Se ha planteado adelantar la hora del show, pero pensando en la gente que no le venga bien, lo ha descartado. Retrasarlo y esperar al final del partido tampoco es muy viable, por motivos de logística pues tiene otro concierto en Cádiz dos días después.

"Al final me dedico a cantar, y estoy por y para mis fans que han comprado las entradas. Y es lo que tengo que hacer. Pero yo soy la primera que va a estar divididísima porque a mí me encanta ver el futbol, me gusta ver a la selección, me gustó la Eurocopa, me encanta el Mundial...", reflexionaba Aitana.

"Ya os diremos lo que hacemos pero pinta que no podemos hacer mucho. Adelantarlo no se puede porque hay mucha gente que no llega. Hay mucha gente que trabaja y no podemos cambiarles todos su planes", ha anunciado al final de ese vídeo en el que deja en el aire la decisión para dar gusto a todos sus fans.