China condena a muerte a un funcionario por aceptar 283 millones de euros en sobornos

Un tribunal popular del este de China ha condenado a muerte a Yang Youlin, ex subdirector ejecutivo del Comité Administrativo de la Zona de Desarrollo de Nankín. Su delito: haber aceptado más de 238 millones de euros en sobornos y comisiones a lo largo de su vida como alto funcionario local. El tribunal además ha ordenado la "suspensión vitalicia" de los derechos políticos del exfuncionario, y la confiscación de sus bienes.

La sentencia ve probado que el condenado aprovechó los distintos cargos que ostentó entre los años 1993 y 2023 para ayudar a empresas y a particulares a conseguir licitaciones y obtener contratos, acceder a financiación pública e incluso a terrenos. Para ello, Yang Youlin ponía la mano y llegó a aceptar un montante superior a los 2.210 millones de yuanes entre pagos dinerarios y objetos de valor.

Además, este exfuncionario también conspiró con cómplices para acceder fraudulentamente a fondos públicos, e incluso él mismo procuró sobornar a otros funcionarios estatales para obtener beneficios. Por eso, ha sido declarado culpable de malversación, soborno, apropiación indebida, abuso de poder y blanqueo de capitales, según recogen los medios estatales chinos.

El tribunal también asume que la actividad ilícita de este antiguo alto cargo municipal de Nankín causó pérdidas económicas al país, ya que además reembolsó ilegalmente las tasas por las transferencias de terrenos de las que se beneficiaban algunas empresas de la red. Pese a que el hombre llegó a tirar de la manta (colaborando con la justicia y denunciando a los corruptores), el tribunal no le exime de esa pena de muerte.

El caso se ha acabado dirimiendo esta semana, pese a que se celebró dos vistas, una en marzo y otra en abril. En la última de ellas el exfuncionario se reconoció culpable y aseguró arrepentirse de sus actuaciones. En China, las penas de muerte deben ser revisadas por el Tribunal Supremo, por lo que por el momento este hombre no será ejecutado a expensas de que se pronuncie el máximo órgano judicial del país.

La feroz lucha de China contra la corrupción

Yang Youlin es el último nombre que se suma a la lista de condenados a muerte toda vez que el presidente chino Xi Jinping haya iniciado una intensa campaña de investigación para encontrar todos los corruptores y corruptos que puedan estar aprovechándose de la actividad económica de las instituciones chinas.

El exministro de Economía chino, Lai Xiaomin, fue ejecutado en 2021 después de haber sido condenado en 2018 por recibir 1.800 millones de yuanes en sobornos en un período de 10 años. Li Jianping, otro exfuncionario de la región de Mongolia Interior, aceptó sobornos superiores a los 3.000 millones de yuanes (en el caso de corrupción más grande conocido en China) y fue ejecutado por ello en 2024.

El caso ahora conocido, el de Yang Youlin, supone que el exfuncionario de Nankín cobró indebidamente sobornos y comisiones por más de 2.200 millones de yuanes, lo que supone un botín de cerca de 240 millones de euros en unos veinte años.