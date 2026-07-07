"Un despliegue de serenidad, control y responsabilidad": los lectores de 'El HuffPost' celebran el pase a cuartos de España

Otra ronda. España venció a Portugal en un encuentro duro e intenso que se resolvió en el descuento. Dos futbolistas que partían desde el banquillo, Ferrán Torres y Mikel Merino, fabricaron el gol que metió a La Roja en los cuartos de final. Han pasado 16 años de la última vez que la selección llegó a este cruce en una Copa del Mundo. Fue en Sudáfrica y aún quedaba mucho por soñar.

Portugal no lo puso fácil. Los de Roberto Martínez hicieron gala de una solidez defensiva que logró atascar el juego de España. Por momentos el partido resultó aburrido, espeso, e incluso pudo haberse decantado del lado portugués si el balón de Nuno Mendes cae un par de centímetros abajo en lugar de rebotar en el larguero.

Pero España se fue sintiendo cómoda a medida que avanzó la segunda parte. Mayor control en el centro del campo y un punto más de intensidad. Lamine lo intentaba constantemente por la izquierda, pero le faltaba la chispa de otras ocasiones. Pedri se fue encontrando con su juego y los cambios aportaron la frescura necesaria.

Y llegó el gol de Mikel Merino. En el minuto 91, cuando muchos aficionados pensaban ya en la prórroga. No hubo que disputarla. Bastó con el descuento interminable que decretó el colegiado inglés, Anthony Taylor.

Bélgica espera en los cuartos de final. La polémica de Balogun no logró distraer a Courtois, Lukaku y compañía. El partido se disputará este viernes a las 21.00 horas en Los Ángeles. Pero antes de pensar en la siguiente eliminatoria, toca analizar lo que sucedió ayer.

La opinión de los lectores de El HuffPost

La mayoría de valoraciones de los lectores de El HuffPost son positivas. Destacan la superioridad de España y el pase de ronda.

"España muy superior, Portugal no sabía a lo que jugaba", indica Vania. "Un despliegue de serenidad, control y responsabilidad", escribe Javi. "Sufrido, trabado, con dos grandes selecciones que se conocen perfectamente y que no querían dar oportunidades al contrario", asegura Juan. "Aburrido pero necesario. ¡Vamos a ganar el Mundial!", celebra otro usuario. Luis responde en la misma línea: "Partidazo. Muy sólidos en defensa y casi sin conceder ocasiones de gol. Se viene la segunda estrella". Felipe subraya el "gran esfuerzo del equipo hasta el final". Y J.L Rincón se muestra satisfecho por haber visto "un partido de fútbol de máximo nivel".

También hay lectores a los que la victoria no convenció demasiado. El encuentro les pareció aburrido y no ven a España con muchas opciones de ganar el campeonato.

"Buena primera parte, regular la segunda parte del partido, para ganar el Mundial le queda mucho trabajo por hacer", dice Aniana. "Un desastre", se queja otro lector. "Regular", resume Yogui. "Aburrido y mediocre", lamenta Violeta. "Han tardado mucho en hacer los cambios y hemos tenido suerte", subraya un usuario. "En algún momento sufriremos la falta de gol", advierte Sergio. "Mal partido", nos hace llegar un lector. "Un tostón", señala otro.

Aunque el juego de La Roja no esté siendo tan convincente como en la pasada Eurocopa, las opciones de ganar el Mundial continúan intactas. De momento, se encuentra entre las ocho mejores.