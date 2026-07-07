Eduardo Rubiño responde tirando de hemeroteca y con una pregunta a De los Santos: "Solo estáis comprando la agenda de la ultraderecha"

El portavoz adjunto de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital, Eduardo Rubiño, ha respondido al vicesecretario de Igualdad y Educación del PP, Jaime de los Santos, durante las intervenciones que han tenido este martes en el programa de Antena 3 Espejo Público tras la celebración del Orgullo LGTBI+.

Todo ha comenzado después de que en una entrevista en el diario El País, De los Santos asegurara que "la autodeterminación de género es una ficción" y que pedirían "un informe psicosocial".

"La autodeterminación en sí misma es una ficción. Si usted quiere pasar por un registro civil a inscribir cualquier otra cuestión, tiene que llevarla documentada. ¿A excepción de mi género? Pero, de verdad, ¿a quién están pretendiendo tomar el pelo? Por tanto, la Ley Trans protegerá a las personas trans de principio a fin durante toda una transición, que es en sí misma profundamente trascendente y en muchos casos traumática. No podemos no darle a la infancia la seguridad de que algo tan complejo no va a estar perfectamente abrazado por especialistas y por una sociedad que tiene que ser cada vez más justa", aclaró.

En Espejo Público, el 'popular' ha denunciado que ha recibido amenazas: "No estamos ni para que se nos señale, ni para que se nos pretenda sacar de la defensa de aquellas cosas en las que creemos y ni mucho menos para que se nos amenace, y me refiero a las consecuencias que ha tenido esa entrevista en El País".

Rubiño, a esas palabras, ha respondido primero condenando esas amenazas, aunque ha recordado que él también las había sufrido. "Me han llamado sidoso para arriba", ha afirmado, mientras el 'popular' añadía que él también estaba en contra de estos ataques y que los iba a denunciar siempre.

El político de Más Madrid, entonces, ha sido muy crítico con la postura de De los Santos respecto a la Ley Trans: "En mitad del Orgullo llamaste ficción de género a las personas trans, esto me parece muy grave. Carla Antonelli, Bibi Andersen o Abril Zamora no son ficciones de género".

"También te hemos oído a ti comparar con una mujer prostituida a una mujer como Sarah Santaolalla", ha proseguido. En el vídeo que ha publicado Rubiño ha recuperado unas declaraciones en las que De los Santos decía que "lo cierto es que en el Gobierno de Pedro Sánchez estamos acostumbrados a que incluso a mujeres prostituidas se las pague".

El portavoz de Más Madrid le ha recordado que había dicho que los ministros de Sumar no se lavaban, algo que ha descrito como "unas declaraciones bastante bonitas". Concretamente, se ha referido a estas palabras del 'popular': "Mónica García y estos personajes que estaban en las plazas aquel 15M bastante poco aseados".

La conclusión final

Rubiño, ahí, ha sido cuando ha arremetido contra las palabras del 'popular': "Lo que se ha puesto encima de la mesa es un recorte de la Ley Trans que se consiguió. Llegasteis al Orgullo LGTBI con un recorte que nos mete en un marco del que ya habíamos salido y que costó mucho salir gracias al trabajo de muchos activistas y colectivos que pedían que se avanzara".

"Este era el marco de la patologización, es decir, que se trate como una enfermedad lo que no es una enfermedad y se ponga un médico a decidir sobre los derechos sobre una vida que ni a ti ni a mí nos hace falta para vivir nuestra vida y que, sin embargo, hace que a las personas trans se les ponga en una carrera de obstáculos para demostrar que pueden vivir la vida como realmente la viven", ha rematado.

Finalmente, también ha mencionado el hecho de que dijera que pediría "una documentación dada por especialistas que evite el fraude de ley" para responderle: "También hay fraude cuando la gente denuncia que le han robado la cartera, hay una gran cantidad de fraude ahí. ¿Eso nos llevaría en algún caso a quitar la ley de condena de los hurtos? Evidentemente no, los datos que salen de fraudes con esta ley son irrisorios".

Por último, ha rematado diciendo que "no se sostiene lo que estáis haciendo" y ha afirmado que "solo estáis comprando la agenda de la ultraderecha" y que "eso es lo que se te critica".

"Que tengáis la poca coherencia en comprar la agenda de Vox en un tema tan sensible y que nos afectan a todos nosotros", ha finalizado.