Dijo que sus gemelos murieron por una vacuna, recibió dinero de los negacionistas y ahora se la investiga por asesinato

Un pediatra prepara la vacuna contra el coronavirus y se la administra a un bebé pequeño, en una imagen de archivo.

Una mujer de 23 años del estado de Idaho, en el noroeste de Estados Unidos, ha sido formalmente acusada de asesinato en primer grado por la muerte de sus hijos gemelos de 18 meses, un caso en el que previamente alegó que los menores habían fallecido a causa de vacunas rutinarias.

Andrea Shaw fue imputada por un gran jurado por dos cargos de asesinato en relación con el fallecimiento de sus hijos, Tyson y Dallas. Los pequeños fueron hallados sin vida en una cama compartida, el 1 de mayo del año pasado, tras una llamada a la policía local en la que se alertaba sobre la presencia de un menor presuntamente fallecido. Al llegar a la vivienda, en la localidad de Payette, los agentes descubrieron los cuerpos de ambos hermanos, no sólo de uno de ellos.

Desde el inicio de la investigación, el departamento de policía abordó el caso como un homicidio, mientras la oficina del médico forense del condado de Ada trabajaba en determinar las causas exactas del deceso, que aún no han sido reveladas de manera pública. No obstante, de acuerdo con reportes de la estación local KTVB citados en los documentos judiciales, la acusación formal alega que Shaw asfixió a los menores, cita la agencia Associated Press.

A los pocos días del fallecimiento de los críos, Shaw y su esposo participaron en un pódcast producido por Children's Health Defense, una organización con posturas antivacunas liderada anteriormente por Robert F. Kennedy Jr., que es el actual secretario de Salud y Servicios Humanos del país, en el equipo de ministros del presidente Donald Trump. Durante la emisión de ese espacio -que tuvo un importante eco e impacto-, la mujer aseguró que las vacunas rutinarias administradas durante una visita médica de control a los 18 meses habían provocado la muerte de los niños mientras dormían.

En esa misma intervención, Shaw reconoció ante los micrófonos que las autoridades ya la consideraban sospechosa. "Por la forma en que me lo plantearon, especialmente en el segundo día de interrogatorio, dijeron que no era una cuestión médica y que habían determinado que fue asfixia", declaró en su momento, añadiendo que los investigadores le sugirieron que pudo haber sufrido un "episodio de amnesia o pérdida de conciencia posparto".

A raíz de esta campaña, la familia inició una recaudación de fondos en la plataforma GiveSendGo, que logró acumular más de 10.000 dólares. "Es un caso terrible. Pobres padres" o "estas son las consecuencias que nadie quiere ver", son mensajes que escribieron algunos colaboradores en las redes sociales.

Asimismo, a través de la misma organización antivacunas, Shaw presentó una demanda civil contra la Academia Estadounidense de Pediatría en la que sostenía que no se había identificado ninguna causa alternativa para la muerte de los gemelos.

El abogado defensor de la acusada, Joseph Filicetti, respaldó inicialmente la postura de su clienta al señalar a los medios que consideraba el caso como una "muerte por vacuna". Sin embargo, al ser requerido por periodistas, el letrado no aportó ninguna evidencia médica que sustentara dicha afirmación.

La situación legal actual

Finalmente, Andrea Shaw fue arrestada sin resistencia el pasado 30 de junio en la ciudad de Boise y permanece bajo custodia policial con una fianza fijada en dos millones de dólares.

Por su parte, la policía de Payette ha comunicado que, dado que el caso ya se encuentra en instancias judiciales, no realizará más comentarios públicos sobre los hechos ni sobre las pruebas recopiladas.

La próxima comparecencia de Shaw ante el tribunal de distrito del condado de Payette está programada para el próximo 14 de julio.