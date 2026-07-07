Estas son las cinco especies de árboles que más ayudan a combatir el calor en las ciudades

Científicos de la Universidad de Granada han demostrado la eficacia de cinco especies de árboles que logran reducciones de temperatura en las ciudades de aproximadamente 2 °C de media, e incluso picos máximos de enfriamiento de hasta 3,5 °C.

Se trata del olivo, el fresno, el níspero, el plátano de sombra y el naranjo amargo, según este estudio llevado a cabo por investigadores del departamento de Ecología de la Universidad de Granada y el Instituto Interuniversitario de Investigación del Sistema Tierra en Andalucía.

La investigación, presentada este martes y enmarcada en el proyecto Biocitrees, ha estudiado cómo la vegetación mejora la salud humana y la biodiversidad, enfría el microclima y es sostenible frente al cambio climático.

Los olivos ayudan a reducir la temperatura Tobias Helbig via Getty Images

El estudio parte de la base de que los árboles ayudan a combatir las altas temperaturas en las ciudades, donde el efecto de la isla de calor urbana dispara los termómetros en verano.

Para obtener los resultados, entre julio de 2024 e inicios de 2026 los científicos colgaron sensores en los árboles y midieron el confort térmico bajo la copa de 19 especies diferentes.

Parte de los experimentos se realizaron en el parque Federico García Lorca de Granada, una ciudad donde en verano se superan los 40 grados. En las urbes de estas características la correcta gestión de los espacios verdes es clave para aminorar los efectos del calor extremo, han explicado los investigadores Nuria Pistón y Regino Zamora durante la presentación de los resultados.

Los científicos han comparado los datos obtenidos con registros de zonas de control sin vegetación, un enfoque que "permite cuantificar con precisión los servicios ecosistémicos de regulación climática que cada árbol aporta a su entorno inmediato", según Pistón.

El fresno es otra de las especies arbóreas que más ayudan para luchar contra el calor Rosemary Calvert vía Getty Images

En una fase previa de la investigación, el equipo cartografió los puntos críticos de Granada y su entorno metropolitano. Utilizando el modelo InVEST y datos de alta resolución (Rediam e Ine) se localizaron cuatro zonas prioritarias donde la exposición térmica coincide con una elevada vulnerabilidad social, es decir, con bajos ingresos y población mayor de 65 años. Estas áreas están dentro de los barrios granadinos del Zaidín, la Chana, zona centro y parte del norte del municipio de Armilla.

La configuración de las zonas verdes, clave

"La investigación muestra un hallazgo fundamental para la planificación urbana: la configuración espacial de las zonas verdes en el interior de la ciudad es tan importante como su tamaño", señalan.

Los resultados indican que una distribución en mosaico, es decir, espacios verdes más pequeños pero conectados con una alta densidad de bordes, es más efectiva para reducir la temperatura que una gran masa forestal aislada, explica el catedrático de Ecología Regino Zamora.

Además de mitigar las islas de calor, el proyecto busca entender cómo los árboles actúan a modo de sumideros de contaminantes y son esenciales para el mantenimiento de las poblaciones de insectos urbanos, garantizando una infraestructura verde más equitativa y resiliente.